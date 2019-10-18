Мать перепутала воду с кислотой: в Крыму годовалая девочка получила ужасные ожоги

В Севастополе (оккупированный Крым) вечером 5 октября в городскую больницу №5 попала годовалая девочка. У нее диагностировали химический ожог глотки и пищевода.

Мать девочки призналась врачам, что готовила своей дочке кашу, но вместо воды налила в кастрюлю кислоту, написало издание "КП-Крым".

Не заметив ничего подозрительного, женщина начала кормить ребенка кислотной пищей. Но когда девочке стало плохо, мать обратилась за помощью к медикам.

В Крыму годовалая девочка получила ужасные ожоги. Иллюстрация

Уже в больнице ребенку была оказана помощь, однако малышка получила ожоги глотки и пищевода.

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О состоянии здоровья девочки ничего не известно. По факту случившегося началась проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье 5-летняя девочка впала в кому после того, как родители напоили ее шестью литрами воды, пытаясь промыть желудок в домашних условиях.

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