"Лучшие среди лучших!" ВСУ на видео показали мощь украинских танков

Вооруженные силы Украины опубликовали видео с боевыми учениями танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области.

Кадры с боевыми машинами выложил на Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Лучшие среди лучших: в Объединенных силах определили лучший танковый экипаж! Соревнования танковых экипажей подразделений привлеченных к ООС состоялись на одном из военных полигонов в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООС сообщили, что в зоне боевых действий на Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала огромное количество российских реактивных систем залпового огня "Град" и танков.

Ранее эксперт рассказал, что на оккупированном Донбассе российские террористы еще с начала военных действий регулярно испытывают "новинки" своего военно-промышленного комплекса.

Также украинские бойцы нашли очередное доказательство военного присутствия РФ на Донбассе. На одном из участков передовой они собрали целый арсенал боеприпасов с российской маркировкой.

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