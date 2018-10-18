Ловят призывников? В Харькове засняли странное задержание

В сети появилось видео, на котором показали момент задержания парня призывного возраста двумя мужчинами в военной форме.

Соответствующий ролик под названием "Силовой отлов призывников" опубликовали в сообществе "Харьков 1654" в Facebook, (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Мужчины задержали парня, который отказался куда-либо с ними идти и потребовал его отпустить и объяснить, на каком основании его остановили. После этого он вырвался и попробовал сбежать, но его повалили на землю.

кадр из видео

В момент происшествия присутствовал полицейский. При этом женщины требовали отпустить молодого человека и не трогать его. В описаниях к видео говорится, что подобное задержание является незаконным.

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"1) Вручить повестку могут в любом месте, если только будет установлена личность человека на основании документов, удостоверяющих личность. 2) Личность граждан Украины подтверждается документами, перечень которых чётко определён законом. К таким документам относятся следующие: паспорт; заграничный паспорт; водительские права. 3) Проверять документы имеют право только сотрудники полиции и только в определённых случаях, предусмотренных в ст. 32 Закона Украины "О национальной полиции", – сказано в сообщении.

кадр из видео

В сообществе уточнили, что законом не установлена обязанность граждан носить при себе документы. Однако, при наличии одного из оснований для проверки, правоохранители имеют право задержать человека до трех часов - для установления личности.

В свою очередь, подполковник Александр Томашевский в комментарии NewsRoom заявил, что в областном военкомате осудили практику отлова призывников на улице, и пообещал проверить информацию об участии сотрудников в инциденте.

Он пояснил, что сейчас в Харьковской области наблюдается недобор людей призывного возраста.

"Порядка 50% юношей, подлежащих воинской службе, не получили повестки или игнорируют их. Хотя согласно указу президента должны в десятидневный срок явиться в районный военкомат. К сожалению, это тысячи людей, которые укрываются от выполнения своего долга перед страной", – рассказал Томашевский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко рассказал, будут ли привлекать призывников-срочников к участию в Операции Объединенных сил.