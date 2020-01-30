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31 января • обновлено в 01:23
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"Лошара! Вова, уходи!" Раскритиковавший Зеленского офицер ВСУ собрался в суд: детали скандала

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Офицер Вооруженных сил Украины, которому объявили строгий выговор за критику в адрес президента Владимира Зеленского в сети, решил обратиться в суд.

Роман Ковальов считает наказание незаконным и нарущающим его права и свободы. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Офицер отметил, что ни один закон Украины не запрещает военному высказывать свои суждения о президенте.

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Раскритиковавший Зеленского офицер ВСУ собрался в суд

Раскритиковавший Зеленского офицер ВСУ собрался в суд

Коллаж

"Не хотите критики президента? Не проблема - принимайте Закон и вперед. Пока же в Украине обстоят дела так, что все, чем я отличаюсь в своих правах и свободах от гражданских - это я, как военный, не могу входить в политические партии. Все. Все остальное мне гарантировано Конституцией и международными договорами Украины", – написал Ковальов.

Напомним, что документ о выговоре офицеру опубликовала юристка, общественный активист Анна Пашкина на своей странице в Facebook. Позже скандальный приказ и сам пост о нем исчезли с ее страницы.

"Ну ты и лошара! Даже мой ребенок справился бы с управлением страны лучше!...Вова - уходи! Нам уже с тобой все понятно!" – написал Ковальов о Зеленском в Facebook, а затем удалил публикацию.

Донос на офицера ВСУ

Донос на офицера ВСУ

Facebook Анны Пашкиной

Ранее OBOZREVATEL писал, что офицеру Вооруженных сил Украины объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского. Примечательно, что решение командования в отношении майора, который критично высказался о Зеленском, было принято на основе доноса, написанного сержантом ВСУ.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ боец АТО скандалы
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Президент это бл*дь верховный главнокомандующий, он с*ка твой командир. Нравится тебе он или нет, он твоё начальство и к нему должно быть уважением. ВСУ это всего лишь не дисциплинированный сброд, который не уважает своё начальство и смеет критиковать его на глазах свои подчинённых. В какой армии подобное слыхано ?
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