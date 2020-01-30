Офицер Вооруженных сил Украины, которому объявили строгий выговор за критику в адрес президента Владимира Зеленского в сети, решил обратиться в суд.

Роман Ковальов считает наказание незаконным и нарущающим его права и свободы. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Офицер отметил, что ни один закон Украины не запрещает военному высказывать свои суждения о президенте.

Раскритиковавший Зеленского офицер ВСУ собрался в суд Коллаж

"Не хотите критики президента? Не проблема - принимайте Закон и вперед. Пока же в Украине обстоят дела так, что все, чем я отличаюсь в своих правах и свободах от гражданских - это я, как военный, не могу входить в политические партии. Все. Все остальное мне гарантировано Конституцией и международными договорами Украины", – написал Ковальов.

Напомним, что документ о выговоре офицеру опубликовала юристка, общественный активист Анна Пашкина на своей странице в Facebook. Позже скандальный приказ и сам пост о нем исчезли с ее страницы.

"Ну ты и лошара! Даже мой ребенок справился бы с управлением страны лучше!...Вова - уходи! Нам уже с тобой все понятно!" – написал Ковальов о Зеленском в Facebook, а затем удалил публикацию.

Донос на офицера ВСУ Facebook Анны Пашкиной

Ранее OBOZREVATEL писал, что офицеру Вооруженных сил Украины объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского. Примечательно, что решение командования в отношении майора, который критично высказался о Зеленском, было принято на основе доноса, написанного сержантом ВСУ.

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