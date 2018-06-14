Лично пытали украинских пленных: СБУ показала список террористов

Служба безопасности Украины показала список террористов, которые лично пытали пленных на Донбассе.

Его предоставил военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тарас Гапяк, которого обвиняли в дезертирстве, а на самом деле боевики удерживали его в плену.

Так, пресс-служба СБУ с его слов публикует имена террористов:

- "комендант подполковник "Жиронкин Леонид Александрович (со слов других членов НЗФ, бывший сотрудник СБУ);

- "начальник штаба майор" Навроцкий Вячеслав Иванович;

- "заместитель по воспитательной работе лейтенант" Кирилюк Алексей Владимирович (на правом плече имеет цветную татуировку скорпиона);

- "лейтенант" Ахметшин Александр Юрьевич;

- "лейтенант" Кошеленко Сергей Романович ("Кошелек");

- "прапорщик" Базалий Геннадий Сергеевич ("База"), участвовал в "боевых действиях", имеет позывной "Малыш" (ориентировочно 2015);

- "начальник гауптвахты старший прапорщик" Протас Андрей Сергеевич; в 2014 году участвовал в "боевых действиях", затем был "телохранителем" Плотницкого;

- "начальник отдела профилактики правонарушений старший лейтенант" Сорокина Любовь Семеновна;

- "офицер отдела профилактики правонарушений лейтенант" Грачева Юлия Евгеньевна. Отец мужа "военный комендант ЛНР полковник" Грачев;

- "офицер отдела профилактики правонарушений лейтенант" Леонов Сергей Григорьевич;

- "старший лейтенант" Туркин Геннадий Николаевич ("Афган") был переведен в "штаб 2 АК ВС РФ", вероятно, в "подразделение по воспитательной работе";

- "ответственный за вооружение, заместитель коменданта полковник" Синельник Владимир Васильевич (имеет избыточный вес);

- "заместитель коменданта по тылу (с сентября 2017 года)" капитан Гончаров Евгений Валентинович (имеет усы), с декабря 2017 переведен в "комендатуру" Октябрьского района. Луганск;

- "лейтенант" Бублик Алексей Владимирович (или Николаевич);

- "старший лейтенант командир комендантского взвода, заместитель коменданта по тылу (с декабря 2017 года" Калинин Виталий Васильевич;

- "солдат" Боженко Алексей Геннадьевич (имеет избыточный вес);

- "солдат" Кравцов Андрей Юрьевич; на одном плече имеет татуировку - купол парашюта, характерную для военнослужащих ВДВ; на руке у мизинца - татуировка "За ВДВ";

- "старший солдат (возможно, сержант)" Гандзий Сергей;

- "лейтенант (возможно, старший лейтенант) заместитель начальника штаба" Коротухин Алексей (Артем).

Как сообщал OBOZREVATEL, на видео, которое распространили боевики, украинский военный Тарас Гапьяк, служивший по контракту в боевой 24-й бригаде, якобы признается, что перешел на сторону террористов, когда после застолья произошел конфликт с другими украинскими военнослужащими. На самом деле это был "фейк".