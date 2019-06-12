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"Лезьте по скалам!" В сети показали "аншлаг" на курортах Крыма

1.6тЧитать материал на украинском

В сети появились показательные фотографии из оккупированного Россией Крыма во время курортного сезона.

Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в своем Twitter. На них показана ситуация в разных городах полуострова — Гурзуф, Щелкино, Судак.

"Хотите на пляж? Плывите морем. Лезьте по скалам", - такое предложение сделали местной жительнице, которая хотела попасть на пляж в Гурзуфе.

На фото также видно, что пляжи полупустые, а туристы не горят желанием занимать лежаки и отдыхают возле них.

Пляж в Крыму

Пляж в Крыму

RoksolanaToday&Крым, Twitter

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Пляж в Крыму

Пляж в Крыму

RoksolanaToday&Крым, Twitter

Пляж в Крыму

Пляж в Крыму

RoksolanaToday&Крым, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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