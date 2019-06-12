"Лезьте по скалам!" В сети показали "аншлаг" на курортах Крыма

В сети появились показательные фотографии из оккупированного Россией Крыма во время курортного сезона.
Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в своем Twitter. На них показана ситуация в разных городах полуострова — Гурзуф, Щелкино, Судак.
"Хотите на пляж? Плывите морем. Лезьте по скалам", - такое предложение сделали местной жительнице, которая хотела попасть на пляж в Гурзуфе.
На фото также видно, что пляжи полупустые, а туристы не горят желанием занимать лежаки и отдыхают возле них.
Пляж в Крыму
RoksolanaToday&Крым, Twitter
Пляж в Крыму
RoksolanaToday&Крым, Twitter
Пляж в Крыму
RoksolanaToday&Крым, Twitter
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июня 2019 г.
Хотите на пляж ? Плывите морем. Лезьте по скалам. pic.twitter.com/IMxJTHHu65
Щелкино— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июня 2019 г.
хорошо
но мало pic.twitter.com/hrStYf4JWQ
Судак— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июня 2019 г.
Лежачков не хватает pic.twitter.com/AFk04xttGC
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.
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