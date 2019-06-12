"Лезьте по скалам!" В сети показали "аншлаг" на курортах Крыма

В сети появились показательные фотографии из оккупированного Россией Крыма во время курортного сезона.

Снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым в своем Twitter. На них показана ситуация в разных городах полуострова — Гурзуф, Щелкино, Судак.

"Хотите на пляж? Плывите морем. Лезьте по скалам", - такое предложение сделали местной жительнице, которая хотела попасть на пляж в Гурзуфе.

На фото также видно, что пляжи полупустые, а туристы не горят желанием занимать лежаки и отдыхают возле них.

Пляж в Крыму RoksolanaToday&Крым, Twitter

Пляж в Крыму RoksolanaToday&Крым, Twitter

Пляж в Крыму RoksolanaToday&Крым, Twitter

Гурзуф

Хотите на пляж ? Плывите морем. Лезьте по скалам. pic.twitter.com/IMxJTHHu65 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.

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