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7 декабря • обновлено в 09:49
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"Держались за руки в могиле": стало известно о зверском убийстве пары украинских бизнесменов

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Полтавский районный суд вынес приговор двум гражданам Украины, которые в 2016 году жестоко убили семейную пару полтавских бизнесменов. Убийца получил пожизненное, а его сообщник приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как сообщают "Факты", три года назад преступники остановили под Полтавой "Фольксваген Туарег" с семейной парой – владельцами местной автомойки. Сначала хладнокровно застрелили мужчину. Потом заставили женщину отдать драгоценности, 3000 долларов и ключи от автомобиля, после чего убили и ее. Стреляли в затылок, из пистолета Макарова с глушителем.

Суд над преступниками

Суд над преступниками

"Факты"

Тела своих жертв злоумышленники увезли далеко в поле и закопали, после чего целый год успешно скрывались от полиции. В 2017 году страшную могилу обнаружили – убитые супруги лежали в ней, взявшись за руки.

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В ходе следствия правоохранители смогли выйти на преступников и задержать их. Уголовное производство длилось несколько лет, пока наконец, в декабре 2019 года, убийцам не был вынесен приговор.

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители раскрыли разбойное нападение на семейную пару киевлян, в котором был замешан террорист из ИГИЛ.

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Автор
Игорь Никитин
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