"Держались за руки в могиле": стало известно о зверском убийстве пары украинских бизнесменов

Полтавский районный суд вынес приговор двум гражданам Украины, которые в 2016 году жестоко убили семейную пару полтавских бизнесменов. Убийца получил пожизненное, а его сообщник приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как сообщают "Факты", три года назад преступники остановили под Полтавой "Фольксваген Туарег" с семейной парой – владельцами местной автомойки. Сначала хладнокровно застрелили мужчину. Потом заставили женщину отдать драгоценности, 3000 долларов и ключи от автомобиля, после чего убили и ее. Стреляли в затылок, из пистолета Макарова с глушителем.

Суд над преступниками "Факты"

Тела своих жертв злоумышленники увезли далеко в поле и закопали, после чего целый год успешно скрывались от полиции. В 2017 году страшную могилу обнаружили – убитые супруги лежали в ней, взявшись за руки.

В ходе следствия правоохранители смогли выйти на преступников и задержать их. Уголовное производство длилось несколько лет, пока наконец, в декабре 2019 года, убийцам не был вынесен приговор.

Как писал OBOZREVATEL, правоохранители раскрыли разбойное нападение на семейную пару киевлян, в котором был замешан террорист из ИГИЛ.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!