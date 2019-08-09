"Л/ДНР" ударили по ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня 8 августа на Донбассе.

Враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки – с противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Верхнеторецкого – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

неподалеку Новогригорьевки – со станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Лебединского – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны за сутки не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ на Донбассе.

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