"Л/ДНР" напали на Объединенные силы на Донбассе: есть потери

Двое военных Объединенных сил получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 октября.

Также, по данным разведки, четыре террориста российско-оккупационных войск были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Донбассе на странице в Facebook.

Всего оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Защитников Талаковки противник обстрелял из минометов 120-го калибра. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты осуществляли огневое воздействие из минометов калибра 82 мм", - добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы атаковали ВСУ на Донбассе запрещенным оружием.