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"Л/ДНР" напали на Объединенные силы на Донбассе: есть потери

35.3тЧитать материал на украинском

Двое военных Объединенных сил получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 17 октября.

Также, по данным разведки, четыре террориста российско-оккупационных войск были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Донбассе на странице в Facebook.

Всего оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Защитников Талаковки противник обстрелял из минометов 120-го калибра. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты осуществляли огневое воздействие из минометов калибра 82 мм", - добавили в ОС.

"Л/ДНР" напали на Объединенные силы на Донбассе: есть потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы атаковали ВСУ на Донбассе запрещенным оружием.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объект
ООС
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Сталин Шароварный передоз
Сталин Шароварный передоз
Замечательно, всех хохлопидоргов отправить к бандере, пусть там в очко дрюкаются с опущенным степкой соплей
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Соблюдайте украинские мраази Минские соглашения и будет у вас мир и спокойствия .
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кому вы рагули про Минские договоренности пиздите?Ваши пидополитики открыто заявляют,что выполнять их не собираются,так на хуя везде совать ""запрещенное Минском вооружение""че вы плачите постоянно пидоры,скажите честно,война до последнего рагуля,весьмирснами и вперед на Кубань,обсоски поросячьи.
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