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31 октября • обновлено в 09:16
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"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем после начала разведения сил на Донбассе

4.9т Читать материал на украинском

"Л/ДНР" увеличили количество обстрелов после начала разведения сил и средств на Донбассе. В результате боевых действий ни один украинский воин не был убит или ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 30 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:

  • вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • пять раз неподалеку Водяного, что на Приазовье – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем после начала разведения сил на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов:

  • шесть раз вблизи Крымского –из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм;

  • у Зайцево – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

  • неподалеку Луганского – из стрелкового оружия;

  • у Южного – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Троицкого – со станковых противотанковых гранатометов;

  • вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • у Орехового – из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Л/ДНР" устроили "войнушки" из-за отвода войск

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Нет жертв, ибо ополченцы усилили самообстрелы по своему обыкновению?
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Золотого в списках нет.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Даже обосравшихся нет, скучно.
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