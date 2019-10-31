"Л/ДНР" накрыли ВСУ огнем после начала разведения сил на Донбассе

"Л/ДНР" увеличили количество обстрелов после начала разведения сил и средств на Донбассе. В результате боевых действий ни один украинский воин не был убит или ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 30 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:

вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

пять раз неподалеку Водяного, что на Приазовье – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов:

шесть раз вблизи Крымского –из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм;

у Зайцево – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из стрелкового оружия;

у Южного – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Троицкого – со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Орехового – из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Л/ДНР" устроили "войнушки" из-за отвода войск

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!