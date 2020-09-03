Как известно, 2 сентября Минск посетил глава МИД России, Сергей Лавров, который в ходе совместно пресс-конференции со своим коллегой, главой МИД Беларуси Владимиром Макеем заявил, что в дестабилизации РБ виноваты боевики из Украины, переброшенные в количестве 200 человек.

Отмечу, что я неоднократно обращал внимание на то, как Сергей Лавров посещает Беларусь в моменты повышенной конфронтации между Минском и Москвой, в попытке сгладить острые углы. Например, как это было в июне, накануне Парада Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, на который кремлевские гонцы собирали гостей по крупицам, а в Беларуси как-раз происходила череда разоблачений российского вмешательства в выборы РБ посредством марионеточной оппозиции.

Но сейчас стоит обратить внимание именно на заявление главы МИД России, как на яркий маркер того, что делала Россия в Беларуси и что намерена делать.

Прежде всего, напомню, что когда 29 июля в Беларуси были арестованы 33 российских наёмника т.н. ЧВК “Вагнер”, беларуские власти заявили о том, что всего в республику проникло 200 боевиков для дестабилизации ситуации. Теперь же, месяц спустя, из уст Сергея Лаврова звучит та же самая цифра, только с “украинским следом” и упоминанием практически всех организаций националистического толка Украины.

Прозвучало это крайне странно ещё и потому, что, несмотря на призывы и заявления разного рода “полезных активистов” внутри Украины, а так же создания в социальных сетях фальшивых страничек тех или иных украинских организаций и силовых структур, заявляющих об отправке в Беларусь на поддержку протестующим “помощи”, до сих пор ни одного украинца в РБ не было задержано. Зато было задержано 33 российских наёмника с боевым опытом и практически ежедневно в ходе протестов задерживают в толпе провокаторов с российским гражданством и российских журналистов, по сути выполняющих именно эту роль.

Например, буквально вчера в Минске были задержаны журналисты “Комсомольской правды” Мария Элешевич, Никита Недоверков и Святослав Зоркий. Да-да, той самой “Комсомольской правды”, псевдо-журналист которой, Александр Коц, стал автором фейка о том, что арест наёмников т.н. ЧВК “Вагнер” в Беларуси это “спецоперация СБУ”.

Но сейчас мы имеем от Сергея Лаврова, который своим финтом про 200 украинских радикалов в Беларуси, попросту сыграл традиционную пропагандистскую партию - переводим внимание от своей вины на других, ещё и анонсировал запланированные провокации. Провокации, которые могут быть проведены в Минске, либо любом другом населенном пункте Беларуси некими украинскими радикалами. И я даже не удивлюсь, если людей, которые осуществят эту провокацию, арестуют и ими таки окажутся граждане Украины. Как мы могли видеть за это время “полезных идиотов” в нашей стране хоть отбавляй. Взять хотя бы сознательных суицидников “Патриоты – За жизнь!”, которых, как и активистов “Партии Шария” их же лидеры пускают на убой, для повышения политических баллов и создания ажиотажа.

Без малого месяц назад, 7 августа, когда я разбирал так называемое расследование, так называемого журналиста, а в действительности офицера ГРУ, Александра Коца, о том, что арест “вагнеровцев” это “спецоперация СБУ”, я отмечал: "Расследование Александра Коца не выдерживает и малейшей критики, но после такого провала, сопоставимого с фиаско в Черногории, России жизненно важно создавать информационный белый шум и отвлекать внимание от своего преступления. Но, как это всегда выходит у россиян, изворачиваются они крайне неумело и халтурно. А то, что они под оправдание провала ГРУ, подписали журналиста-кадровика ГРУ и вовсе курам на смех! Скучно, девочки, скучно!"

Но, как оказалось – не скучно и украинские “полезные правдорубы”, через две недели после моей заметки, с пеной у рта разнесли российский фейк аки бациллу по ветру. Теперь мы имеем прецедент анонса от Сергея Лаврова об украинских боевиках с намёком на провокации. И если таковые произойдут, интересно, кто на этот раз из украинцев откликнется на зов российской пропаганды, со всей пользой гибридному делу? Будут ли в эфире новые лица, или на манеже останутся всё те же “клоуны”?

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