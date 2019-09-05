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5 сентября • обновлено в 11:17
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"Куски проволоки и металла!" Появились жуткие детали покушения на ректора в Тернополе

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Во взрывном устройстве, которое взорвалось во дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого, нашли проволоку и металлические части.

Это было сделано для того, чтобы нанести наибольший ущерб при детонации. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Тернопольской области.

"Устройство сдетонировало, когда ректор его поднял. Оно было в форме подарочного пакета, чтобы привлечь внимание. Внутри находились куски проволоки и металлические элементы. То есть, рассчитывали на то, чтобы при взрыве нанесло наибольший вред", – говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что взрывчатка из-за своей конструкции сдетонировала именно во время подъема.

Взрыв в Тернополе

Взрыв в Тернополе

НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября по улице Тернопольской в ​​селе Петрикив (возле Тернополя) во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого прогремел взрыв.

Полиция озвучила несколько версий покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета Aндpея Кpысовaтого, в результате которого мужчине оторвало кисть.

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Место
Украина Тернополь
Теги
Национальная полиция Украины взрыв
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