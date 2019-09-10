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10 сентября • обновлено в 22:52
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"Купили ребенку смерть": подробности жуткого ДТП под Черновцами

15.5т Читать материал на украинском

В Черновицкой области 8-летний ребенок, управляя квадроциклом, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Позже выяснилось, что 21-летний водитель легковушки был в состоянии алкогольного опьянения. Подробности в нашем материале.

Смертельный удар

Авария произошла 9 сентября в поселке Красноильск Сторожинецкого района. В полиции отметили, что по словам очевидцев, Volkswagen двигался с превышением скорости. Столкновение произошло в тот самый момент, когда квадроцикл внезапно выехал с прилегающей улочки.

ДТП в Черновицкой области

ДТП в Черновицкой области

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На сегодняшний день водитель авто задержан. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

ДТП в Черновицкой области

ДТП в Черновицкой области

Мнения разделились

Меж тем новость о случившемся всколыхнула 10-тысячный поселок. Как рассказали журналистам OBOZREVATEL местные жители, люди разделились на три лагеря.

"Одни в смертельном ДТП винят пьяного водителя. Вторые мальчика, который не должен был выезжать со двора. Третьи считают, что виноваты родители школьника, которые, несмотря на столь юный возраст, позволили ребенку ездить на квадроцикле.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О дорожном движении", управление мототранспортными средствами разрешено лицам, достигших 16-летнего возраста.

ДТП в Черновицкой области

ДТП в Черновицкой области

ДТП в Черновицкой области

ДТП в Черновицкой области

Местные жители уточнили нашим журналистам, что 8-летний мальчик уже не первый раз катался по поселку на квадроцикле.

"Родители купили ребенку смерть", – сказали нам в дирекции одной из школ поселка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области в ДТП погибли трое братьев. Автомобиль ВАЗ, в котором находились парни, столкнулся на трассе с другой легковушкой. Водитель и пассажиры ВАЗа погибли.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Черновцы
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Родителей на кол, падлюк!
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2
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Рішенням могло б бути окрема велосипедна доріжка, чи нам подобається хоронити наших діточок?
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1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
CARGO 100, шо с пастью, животное? Шо за звуки ты изрыгаешь?
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CARGO 100
CARGO 100
Мельничук Олександр, селюк, кака велосипедна доріжка в посёлке?
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