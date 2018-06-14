Кто принял решение оккупировать Крым: названы четыре фамилии

Решение об оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году принимали четыре человека из верхушки российской власти.

Об этом старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил в эфира программы "Час відповідати" на "Радио НВ", передает "Новое время".

Так, по его словам, решение принимали президент России Владимир Путин, нынешний начальник ФСБ России Александр Бортник, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и экс-глава ФСБ Сергей Иванов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма, обвинив в случившемся своего предшественника Барака Обаму.