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Крым засыхает: в Украине дали колкую подсказку оккупантам

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Журналист и блогер Сергей Иванов посоветовал оккупантам поставлять воду в Крым из Енисея или Волги.

Свое мнение он высказал в Facebook."А что - "сверхдержаве" слабо воду в Крым из Енисея поставлять? Там еще Лена, Ангара, Иртыш, Ока, Обь. Волга на крайняк. Почему сразу Днепр? Днепр не референдум не ходил", - иронизирует он.

Пользователи пошли еще дальше. "Можно из Индийского океана", - пишут они в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, из-за засухи в оккупированном Крыму значительно ухудшилось состояние растительности. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутника на орбите Земли в 2016 и 2018 году.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ой. ну юмористы. смешно конечно. шутки дебильные. вы как шуты гороховые, отребье вам не шутить надо. а вешаться
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