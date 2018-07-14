Крым засыхает: в Украине дали колкую подсказку оккупантам

Журналист и блогер Сергей Иванов посоветовал оккупантам поставлять воду в Крым из Енисея или Волги.

Свое мнение он высказал в Facebook."А что - "сверхдержаве" слабо воду в Крым из Енисея поставлять? Там еще Лена, Ангара, Иртыш, Ока, Обь. Волга на крайняк. Почему сразу Днепр? Днепр не референдум не ходил", - иронизирует он.

Пользователи пошли еще дальше. "Можно из Индийского океана", - пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за засухи в оккупированном Крыму значительно ухудшилось состояние растительности. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные со спутника на орбите Земли в 2016 и 2018 году.