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Крым засыхает: в Минстеце предложили продавать воду оккупантам

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Украина могла бы продавать днепровскую воду в оккупированный Россией Крым, поскольку полуостров страдает от сильнейше засухи.

С таким предложение 16 июля выступила советница министра информационной политики Юлия Каздобина, о чем написала на своей странице в Facebook, чем вызвала резонансную реакцию соцсетей.

Отметим, что вскоре советница министра удалила соответствующий пост.

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По ее словам, пришел момент сказать, что Украина готова возобновить поставки воды в Крым, "но стоить это будет столько-то", добавив, что ответственность за Крым несет как оккупант, так и Украина.

"Сейчас в Крыму засуха. Украина сейчас начала акцентировать последствия отсутствия воды. Но сложность в том, что выглядит это довольно странно, т.к. в наших силах разрешить эту проблему. Причины, по которым мы этого не делаем, понятны. Но, тем не менее, нас могут и будут обвинять в том, что засуха – это наша вина. Как бы то ни было, решение не поставлять воду не является обязательным следствием оккупации территории. Это был наш выбор. И потому на этом можно спекулировать", - написала Коздобина.

Также она уверена, что заявив, что мы готовы возобновить поставки, но за деньги, Украина перекладывает всю ответственность на Россию.

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"Если они откажутся, то виноваты только они. А даже если Россия согласится, мы все равно выигрываем. Им нужно будет тратиться на восстановление канала. Почвы в Крыму не придут в полную негодность. Мы проявим заботу о своих гражданах вместо того, чтобы злорадствовать, что их не может обеспечить оккупант. Плюс, это повод сделать Крым частью переговоров, от чего так долго и упорно отказывается Россия. Так почему бы нет?", - добавила Каздобина.

Скриншоты поста советницы министра быстро разошлись в соцсетях.

Так, волонтер Роман Доник напомнил, что в Украине пятый год продолжается война с Россией.

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Другие комментаторы предложили запретить советнице министра занимать какие-либо должности во власти.

Накануне OBOZREVATEL детально описал, какая катастрофа назревает в Крыму из-за засухи.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Министерство информационной политики
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Напоминает радостную истерику, когда свалили опору ЛЭП и в Крыму были перебои с освещением... теперь электроснабжение Крыма свидомых мешканцев совершенно не интересует, как и Крымский мост...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да откопать этот Крым нафиг. Пусть будет островом. Всем же лучше от этого.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
В Крыму достаточно воды. Хуй вам, а не деньги!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Yavorskiy Sergey, а вам хуй, а не воду. ;)
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