Крым засыхает: в Минстеце предложили продавать воду оккупантам

Украина могла бы продавать днепровскую воду в оккупированный Россией Крым, поскольку полуостров страдает от сильнейше засухи.

С таким предложение 16 июля выступила советница министра информационной политики Юлия Каздобина, о чем написала на своей странице в Facebook, чем вызвала резонансную реакцию соцсетей.

Отметим, что вскоре советница министра удалила соответствующий пост.

По ее словам, пришел момент сказать, что Украина готова возобновить поставки воды в Крым, "но стоить это будет столько-то", добавив, что ответственность за Крым несет как оккупант, так и Украина.

"Сейчас в Крыму засуха. Украина сейчас начала акцентировать последствия отсутствия воды. Но сложность в том, что выглядит это довольно странно, т.к. в наших силах разрешить эту проблему. Причины, по которым мы этого не делаем, понятны. Но, тем не менее, нас могут и будут обвинять в том, что засуха – это наша вина. Как бы то ни было, решение не поставлять воду не является обязательным следствием оккупации территории. Это был наш выбор. И потому на этом можно спекулировать", - написала Коздобина.

Также она уверена, что заявив, что мы готовы возобновить поставки, но за деньги, Украина перекладывает всю ответственность на Россию.

"Если они откажутся, то виноваты только они. А даже если Россия согласится, мы все равно выигрываем. Им нужно будет тратиться на восстановление канала. Почвы в Крыму не придут в полную негодность. Мы проявим заботу о своих гражданах вместо того, чтобы злорадствовать, что их не может обеспечить оккупант. Плюс, это повод сделать Крым частью переговоров, от чего так долго и упорно отказывается Россия. Так почему бы нет?", - добавила Каздобина.

Скриншоты поста советницы министра быстро разошлись в соцсетях.

Так, волонтер Роман Доник напомнил, что в Украине пятый год продолжается война с Россией.

Другие комментаторы предложили запретить советнице министра занимать какие-либо должности во власти.

Накануне OBOZREVATEL детально описал, какая катастрофа назревает в Крыму из-за засухи.