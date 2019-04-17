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Крушение ИЛ-76: стало известно о вопиющем решении суда по делу командира

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Судья Мелитопольского районного суда Запорожской области Юлия Горбачева 16 апреля отказала вдове и семилетней дочери командира ИЛ-76, сбитого террористами в 2014 году, в установлении юридического факта гибели их мужа и отца — подполковника Александра Белого — в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал украинский политик, лидер правозащитного движения "Сила права" Андрей Сенченко. По его словам, принимая такое решение, судья знала, что за последние 4 года сотни судей вынесли в интересах пострадавших от российской агрессии около тысячи таких решений, инициированных "Силой права".

"Она знала, что Верховный суд Украины, поддержав правовую позицию их команды, вынес уже десять подобных решений", — отметил он.

Крушение ИЛ-76: стало известно о вопиющем решении суда по делу командира

Podrobnosti.ua

Сенченко говорит, что судья знала и о том, что судами Днепропетровской и Запорожской областей вынесено уже семь положительных решений в интересах семей экипажа и десантников борта 76777, в том числе пять — коллегами Горбачевой по Мелитопольскому суду.

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"Честно говоря, первое, что пришло на ум, когда прочитал это решение, — в армии нужен штрафбат для таких судей. Только тогда они на своей шкуре почувствуют, что такое война. Если не сбегут на ту сторону. Ну а наша команда вместе с Татьяной Чимирковой, вдовой Александра Белого, пойдет вперед. Вместе со всеми семьями погибших в этой трагедии мы заставим путинскую Россию отвечать за преступления", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска террористами из ПЗРК был сбит Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих, все они погибли.

  • На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба АТО. Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

  • 27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.

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Читайте все новости по теме "Катастрофа Ил-76 в Луганске" на OBOZREVATEL.

Тема
Катастрофа Ил-76 в Луганске
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Так вам собакам и надо
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Фашисты бандеры надеялись тысячами убивать людей, а тут такой удар в челюсть от населения))))
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a alexeyon
a alexeyon
Судья мразь и без адекватного ответа это решение не останется
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