"Кровавый Новый год": серия жутких ДТП всколыхнула Украину

В новогодние выходные, 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 года, во многих городах Украины произошло сразу несколько жутких ДТП, которые унесли жизни людей и привели к большому количеству пострадавших.

Причем в некоторых из них виновниками стали несовершеннолетние дети. OBOZREVATEL предлагает подборку аварий на дорогах страны в канун и в первый день нового года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Например, 31 декабря смертельная ДТП произошла в городе Карловка на Полтавщине. Там 28-летний водитель, житель с. Климивка Карловского района, не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору.

Возле села Великая Старица (Киевская область) попал в ДТП Peugeot, которым управляли подростки Facebook/ДТП. Киев

Как сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской ОГА, в результате ДТП пассажиры авто – 28-летний житель Карловки и 41-летняя жительница села Климивка Карловского района – погибли на месте происшествия.

А водитель-виновник аварии и еще два пассажира его авто – 29 и 27 лет – получили травмы. Их всех госпитализировали в местную райбольницу.

Не обошлось без аварий на дорогах и в первый день нового года. На проспекте Победы в Киеве в направлении центра ДТП спровоцировал водитель, как предположили в группе "ДТП. Киев" в Instagram, в нетрезвом состоянии. В результате пострадали ограничители.

ДТП на проспекте Победы в Киеве instagram.com/dtp.kiev.ua

Также утром 1 января возле села Великая Старица (Киевская область) попал в дорожно-транспортное происшествие автомобиль Peugeot, которым управляли подростки. Фото с места происшествия были опубликованы на странице сообщества "ДТП. Киев" в Facebook.

"Сегодня утром возле В. Старицы подростки катались на авто, не справились с управлением и опрокинулись", – говорится в сообщении.

Авария возле села Великая Старица Facebook/ДТП. Киев

По словам очевидцев, в авто находились двое детей в возрасте всего по 10 лет и двое 14-15-летних подростка. Отмечается, что когда автомобиль опрокинулся, водитель снял с него номера и скрылся в неизвестном направлении.

Водитель снял с авто номера и скрылся в неизвестном направлении Facebook/ДТП. Киев

К счастью, в этом ДТП никто не погиб. Хотя на место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.

Также в сети выложили фото с аварии возле станции метро "Святошин" в столице.

"У кого-то новогодняя ночь выдалась буйной. Подробности аварии и пострадавшие уточняются", – говорится в подписи к снимкам.

ДТП возле метро "Святошин" instagram.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 31 декабря на улице Калиновой автомобиль Opel сбил мужчину. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что пешеход потерял сознание и перестал дышать.

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