"Кровавый Новый год": серия жутких ДТП всколыхнула Украину

В новогодние выходные, 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 года, во многих городах Украины произошло сразу несколько жутких ДТП, которые унесли жизни людей и привели к большому количеству пострадавших.
Причем в некоторых из них виновниками стали несовершеннолетние дети. OBOZREVATEL предлагает подборку аварий на дорогах страны в канун и в первый день нового года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Например, 31 декабря смертельная ДТП произошла в городе Карловка на Полтавщине. Там 28-летний водитель, житель с. Климивка Карловского района, не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору.
Возле села Великая Старица (Киевская область) попал в ДТП Peugeot, которым управляли подростки
Facebook/ДТП. Киев
Как сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской ОГА, в результате ДТП пассажиры авто – 28-летний житель Карловки и 41-летняя жительница села Климивка Карловского района – погибли на месте происшествия.
А водитель-виновник аварии и еще два пассажира его авто – 29 и 27 лет – получили травмы. Их всех госпитализировали в местную райбольницу.
Не обошлось без аварий на дорогах и в первый день нового года. На проспекте Победы в Киеве в направлении центра ДТП спровоцировал водитель, как предположили в группе "ДТП. Киев" в Instagram, в нетрезвом состоянии. В результате пострадали ограничители.
ДТП на проспекте Победы в Киеве
instagram.com/dtp.kiev.ua
Также утром 1 января возле села Великая Старица (Киевская область) попал в дорожно-транспортное происшествие автомобиль Peugeot, которым управляли подростки. Фото с места происшествия были опубликованы на странице сообщества "ДТП. Киев" в Facebook.
"Сегодня утром возле В. Старицы подростки катались на авто, не справились с управлением и опрокинулись", – говорится в сообщении.
Авария возле села Великая Старица
Facebook/ДТП. Киев
По словам очевидцев, в авто находились двое детей в возрасте всего по 10 лет и двое 14-15-летних подростка. Отмечается, что когда автомобиль опрокинулся, водитель снял с него номера и скрылся в неизвестном направлении.
Водитель снял с авто номера и скрылся в неизвестном направлении
Facebook/ДТП. Киев
К счастью, в этом ДТП никто не погиб. Хотя на место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.
Также в сети выложили фото с аварии возле станции метро "Святошин" в столице.
"У кого-то новогодняя ночь выдалась буйной. Подробности аварии и пострадавшие уточняются", – говорится в подписи к снимкам.
ДТП возле метро "Святошин"
instagram.com/dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 31 декабря на улице Калиновой автомобиль Opel сбил мужчину. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что пешеход потерял сознание и перестал дышать.
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