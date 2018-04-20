Кровавое ДТП в Кривом Роге: суд избрал меру пресечения водителю

Суд избрал меру пресечения водителю автомобиля Mazda Александру Волкову, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Права на залог не предусмотрено. Суд проходил в режиме видеоконференции по Skype. Об этом сообщает "112 Украина".

Отмечается, что водитель находится в криворожской больнице с очень плохим самочувствием.

"Судьи, которые избирали ему меру пресечения, были в Днепре. Поэтому все происходило в режиме скайп-конференции, и, по ходатайству адвоката Волкова, заседание было практически закрытым, журналистов не пустили, когда он давал объяснения суду", – говорится в сообщении.

По словам самого Волкова, у него есть проблемы со здоровьем. Однако, водитель не рассказал, какой у него диагноз.

Александр Волков ТСН

"Суд рассмотрел все его объяснения, судья несколько часов принимал решение и принял просьбу прокуратуры о двух месяцах содержания под стражей без права внесения залога", – отмечается в сообщении.

Суд решает вопрос, когда Волкова направят в учреждение для отбывания наказаний, с учетом состояния его здоровья. Кроме того, рассматривается вариант пребывания в больнице под конвоем.

Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, в результате чего погибли 9 человек. Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, что водитель легковушки серьезно болен.

Позже выяснилось, что он врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.

После смертельного ДТП, министерство внутренних дел потребовало ужесточить ответственность за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения.