Кремль не против бомбить Киев? Украину предупредили о рисках

Безумные заявления российского одиозного политика Владимира Жириновского о бомбардировке украинских городов нравятся российскому "начальству", которому хотелось бы действовать в подобном направлении.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

"У нас есть отмороженные депутаты, которые несут пургу, на них можно вообще не обращать внимания. Но у Жириновского за почти 20 лет сложилась совершенно определенная роль: он сумасшедший, но очень расчетливый сумасшедший. Он говорит то, что нравится начальству, но с очень большим перехлестом", - пояснил политик.

"То, что он говорит – это то направление, которое нравится начальству. Это не значит, что начальство собирается делать то, что он говорит. Но оно собирается действовать или, по крайней мере, ему хотелось бы действовать в этом направлении", - добавил Гозман.

В этом контексте он напомнил: "Как-то Жириновский предлагал сбросить атомную бомбу на Стамбул, когда у нас был конфликт с Турцией. Никто в Кремле не собирался сбрасывать атомную бомбу, но им нравилось это, и они думали именно о таком направлении действий".

"В таком случае, что означают заявления Жириновского о бомбардировке украинских городов?" - спросил "Обозреватель". "Думаю, бомбить украинские города никто не собирается. Даже самые радикальные люди в нашем руководстве такого не предполагают. Но кто-то из них продолжает мечтать о расколе Украины, об отторжении не только территории "ДНР" и "ЛНР", но и востока страны в целом и так далее. И в принципе они не исключают силовой вариант", - ответил оппозиционер.

В этом контексте он добавил: "Думаю, что силовой вариант – продвижение, наступление и так далее – окончательно не ушел из повестки дня. Это видно и по реакции на поставку вам оборонительного вооружения. Если бы они не собирались наступать, они бы так не волновались".

Как писал "Обозреватель", ранее Жириновский пообещал бомбить украинские города, уничтожить украинскую армию и водрузить российский флаг над Киевом.