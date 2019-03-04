Коррупция в оборонке Украины: журналисты раскрыли суммы "откатов"

Команда журналиста Дениса Бигуса подготовила вторую часть расследования о коррупции в "Укроборонпроме".

По их словам, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и бизнес-партнер президента Олег Гладковский минимум один раз получал "откат" от хищения в оборонном комплексе государства.

В 2016-2017 годах "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, заплатив в 5 раз больше, чем они стоят. Украине они обошлись в 14,38 млн грн, тогда как из Москвы отправлялись по стоимости 2,3 миллиона. При этом вероятные участники схемы между собой разделили 80-процентный аванс.

Согласно с опубликованной перепиской, Олег Гладковский получил "откат" в размере 30 тысяч долларов, тогда как еще 10 тысяч долларов было предложено директору "Укроборонпрома" Павлу Букину.

Гладковський і Букін

Сын Гладковского Игорь и его бизнес-партнер Виталий Жуков получили еще 46,6 тысяч долларов.

Букин в то время был главой "Укрспецэкспорта", который и занимался закупкой деталей. По словам журналистов, он лично заказывал товар у сына Гладковского и его партнеров. Сообщается, что чистая прибыль от той сделки достигала 300 тысяч долларов.

Как запчасти везли в Украину из России

Журналисты сообщают, что еще летом 2016 года Букин выслал Жукову перечень нужных деталей высотомеров (прибор для определения положения самолета в воздухе) и приблизительную сумму заказа. Затем делом занялись Жуков и Гладковский-младший. При этом Букин в связи с возникавшими проблемами рисковал сорвать крупный международный контракт.

Приборы везли поездом в Москву, после чего их оформляли и самолетом доставляли в ОАЭ. Там их "превращали" в запчасти к гражданским вертолетам и везли в Киев. В Украину товар попадал "отмытый", не как российский. После растаможки его продавали "Укроборонпрому".

Отметим, президент Петр Порошенко убрал Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО 4 марта. В свою очередь первая часть расследования была обнародована еще в минувший понедельник, 25 февраля.

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