"Мэр-беспредельщик хвастается крышей в ГПУ": подробности скандала в Запорожской области

Деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ДБР и НАБУ.

Подробнее о разгоревшемся скандале – в публикации OBOZREVATEL.

С конца июня в редакцию начали приходить обращения с информацией "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей".

Люди пишут, что решили озвучить проблемы после выборов президента Украины - в надежде на изменения. Любые попытки сопротивления якобы душились на корню, многие люди просто боялись за свою жизнь и близких.

Один из "фигурантов" обращений – "вечный" мэр Мелитополя Сергей Минько.

Сергей Минько

Источники утверждают, что городской голова все это время прикрывался серьезными связями в Генеральной прокуратуре.

"Своему окружению он говорил, чтобы даже не дергались, не переживали, так как ему все равно ничего не будет. Мол, надежная крыша в ГПУ. На протяжении последних лет у мэра-беспредельщика конкретно вырос аппетит – пошел настоящий "дерибан" коммунальной собственности и "освоение" схем", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Он также рассказал о "свежей" ситуации с двукратным повышением тарифов в Мелитополе, которое вызвало гнев горожан, и что за этим стоит.

"На протяжении всего времени пребывания Минько в руководстве города теплоснабжающие объекты, снабжающие бюджетных потребителей, без конкурса передавались депутатской арендной комиссией частным фирмам заместителя городского головы Ивана Федорова. После передачи данных объектов городское тепловое хозяйство несет большие убытки из-за потери нагрузки. Умышленно доведя ООО "МТМ" до банкротства, руководство города приняло решение создать новое предприятие ООО "Тепло-Мелитополь". Решением исполкома Мелитопольского горсовета, которое было подписано лично Минько, повысили тарифы в г. Мелитополь на тепловую энергию в 2 раза", – рассказал источник.

Две платежки – разница в два раза news.mspravka.info

Но это, как оказалось, цветочки.

Депутаты Мелитопольского горсовета подписались под заявлением о совершении криминального правонарушения Сергеем Минько и его окружением.

В мае-июне 2019 г. его отправили в ГУНП Запорожской области и прокуратуру, Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро.

В заявлении говорится о неправомерных и преступных действиях городского головы Мелитополя Сергея Минько ради завладения бюджетными средствами в период с 2015 по 2019 год, что нанесло бюджету колоссальные убытки.

К заявлению депутаты приложили многочисленные судебные решения, большинство которых городской голова просто не выполняет.

В тексте документа депутаты перечислили массу фактов. Тут незаконные увольнения и назначения; невыполнение решений судов; дерибан коммунальной собственности; принятие решений, нарушающих Конституцию Украины и противоречащих интересам жителей Мелитополя и многое другое.

Приведем только несколько примеров из скандального заявления.

В 2017 году в собственность коммерческой структуре было продано 25 зданий коммунальной собственности, расположенной в курортной зоне Кирилловки на берегу Азовского моря, всего за 40 000 грн. Аналогичные древесные домики стоят в среднем 52 тыс. грн., при этом общая стоимость проданного коммунального имущества могла составить 1 млн. 300 тыс. грн, а не 40 тысяч.

Депутаты утверждают, что в апреле и мае того же года Минько незаконно подписал бюджетные программы общей стоимостью почти 14 миллионов гривен и незаконно перераспределил бюджет на 22 миллиона.

Также с целью полного контроля над членами исполнительного комитета, говорится в заявлении, Минько подписал и утвердил весь состав исполкома.

Некоторым вышеописанным событиям была дана правовая оценка – действия Мелитопольского городского головы признаны противоправными. Также судом были отменены десятки решений, принятых на сессиях Мелитопольского городского совета Запорожской области VII созыва.

Другие факты мы озвучим в следующих публикациях.

Пока же отметим, что OBOZREVATEL направил информационные запросы, в том числе в горсовет Мелитополя. Один из ответов содержал, мягко говоря, неполную информацию, а утром 10 июля мы получили еще одно письмо. В нем исполком уведомил, что продлевает срок рассмотрения запроса.

Ответ подписан заместителем городского головы Иваном Федоровым, которого также подозревают в "дерибане" с Минько. Исполнителем указана Елена Ялсукова.

Зам. городского головы Мелитополя Иван Федоров в ближайшее время собирается возглавить Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Елена Ялсукова – директор и соучредитель ООО "Тепло-Мелитополь", на которую городской голова в июне решил "свалить" вину за повышение тарифов.

(Продолжение следует...)

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