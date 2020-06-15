На протяжении последних дней Украина каждый день устанавливает очередные страшные рекорды по уровню заболеваемости COVID-19. Если по состоянию на утро 9 июня этого года было выявлено 394 новых случаев заболевания, то уже через сутки количество вновь выявленных инфицированных достигло 525 человек. Утро 11 июня принесло новый рекорд: 689 выявленных случаев заболевания. Последние "рекордные" показатели фиксировались утром 13 июня: было выявлено 753 новых случая COVID-19.

Коронавирус в Украине: кто срывает защиту и обеспечение медиков УЗ?

На резкое увеличение количества диагностированных случаев коронавирусной болезни отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В субботу, 13 июня, он собрал правительство на внеочередное заседание – и поставил перед ним требование предложить решение по противодействию COVID-19. При этом де-факто все необходимые решения были предложены еще три месяца назад. Проблема лишь в том, что они не выполняются.

На фоне ежедневных новых антирекордов по количеству новых случаев болезни, неизменной остается печальная закономерность: больше всего от коронавируса страдают медики, их среди общего количества больных – около 20%. То есть среди выявленных случаев каждый 5-й – сотрудник системы здравоохранения. Украина по количеству больных медиков – также рекордсмен, только уже мирового масштаба.

Почему же те, от кого зависит спасение жизней украинцев, первыми становятся жертвами болезни? Причин – несколько. Первую озвучил в конце мая в эфире одного из телеканалов действующий министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что в начале эпидемии украинские больницы "не были готовы к встрече с таким вызовом, как коронавирусная болезнь".

И со Степановым можно было бы согласиться, если бы за несколько месяцев свирепствования коронавируса в Украине соотношение "каждый пятый медик в общем количестве больных" изменилось. Но врачи до сих пор являются наиболее уязвимой к коронавирусу категорией, потому что контактируют с больными чаще всего, а государство так и не смогло обеспечить их достаточным количеством эффективных средств защиты, организовать выплату обещанных надбавок и начать массовое тестирование на коронавирус хотя среди работников системы здравоохранения.

Через два месяца после начала карантина государственная машина наконец, казалось бы, раскачалась – и Верховная Рада приняла, а президент – подписал закон о защите медицинских работников. Но, как показывает практика, статистика со все теми же 20% больными медиками и последние события – этот закон до сих пор не выполняется.

И это уже начало выводить медиков, которых фактически безоружными бросили на передовую борьбы со страшной болезнью, на улицы.

В минувший четверг, 11 июня, на протест вышли медики ведомственных больниц "Укрзалізниці". Они требовали выполнения данных еще три месяца назад руководством УЗ обещаний – защитить своих врачей от коронавируса и обеспечить их всем необходимым для противодействия страшной болезни.

Еще 23 апреля украинские СМИ распространили заявление и.о. председателя правления Ивана Юрика о том, что УЗ подписала договор о поставках в середине мая в ведомственные больницы 24 аппаратов искусственной вентиляции легких и 8 кислородных концентраторов. Это оборудование, как уверял Юрик, УЗ уже закупила.

"При любых изменениях в ситуации по распространению коронавирусной инфекции мы будем укомплектовывать наши ведомственные больницы. В железнодорожных медучреждениях наши работники должны получать всю необходимую помощь, а врачи – быть защищенными", - цитировала тогда слова Юрика пресс-служба госкомпании.

Тогда же стало известно о закупке УЗ для сотрудников железнодорожных медучреждений более 63 тыс. пар бахил, более 5 тис.комплектов защитной одежды, 31 тис.медхалатов, 55 тис.медицинских шапочек, 80 пульсометров и многое другое. На тот момент УЗ подписала контракты на поставку более 1,6 млн одноразовых и 40 тыс многоразовых медицинских масок, 3 тис.респираторов, более 51 тыс литров средств для дезинфекции рук, 5 тис.защитных очков, 245 тыс.пар нитриловых перчаток, более 530 пирометров.

Кто говорит неправду – господин Юрик, который отчитался о закупках в конце апреля, или сотрудники железнодорожных больниц, которые утверждают, что не получают надлежащей защиты, не имеют возможности централизованно проходить ПЦР-тестирование и платят за точные тесты из собственного кармана, тратя деньги и время?

Как ни парадоксально, но правду говорят обе стороны.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, правление УЗ действительно выделило деньги на закупку ПЦР-тестов для сотрудников ведомственных больниц, а также на обеспечение их средствами защиты и необходимым для противодействия COVID-19 оборудованием. Более того, были проведены все необходимые тендерные процедуры и определены победители. И на том дело остановилось. Как рассказал нам наш источник, подписание соглашений и начало поставок фактически блокировалось на уровне созданного в структуре УЗ Центра здравоохранения, которому подчинены все 8 железнодорожных больниц. Как сообщает наш источник, ни один договор ни с одним из победителей тендеров не идет в ход, пока подрядчик лично не встретится с недавно назначенным главой ЦОЗ Натальей Белинской.

О чем говорит чиновница с подрядчиками во время таких встреч, неизвестно. Но то, что контракты, как утверждает наш источник, чиновница подтверждает исключительно после проведения личной "аудиенции", вызывает подозрение, что госпожа Белинская реализует какие-то собственные коррупционные интересы. И объясняет, почему на самом деле медики на железной дороге остались полностью беззащитными и почему вся забота о них со стороны ЦОЗ проявилась в указании проходить ПЦР-тесты за свой счет.

Собственно, кроме позорного провала защиты медиков железнодорожных больниц от коронавируса, у медиков УЗ к госпоже Белинской накопилось немало других претензий. Это и полное отсутствие закупок медицинского оборудования и блокирование прохождения железнодорожными больницами второго этапа медицинской реформы, и фактическое доведение больниц к продаже под видом "поиска инвесторов", и отсутствие диалога с коллективами больниц, и многочисленные нарушения их прав.

OBOZREVATEL публично обращается к "Укрзалізниці" с просьбой предоставить информацию:

сколько тестов было закуплено для медицинских работников ведомственных больниц?

сколько ПЦР-тестов было сделано медицинским сотрудникам больниц УЗ?

когда для этих больниц в последний раз закупалось и доставлялось новое оборудование?

Просим также провести внутреннее расследование ситуации и возможной причастности к саботажу решений руководства компании менеджерами среднего звена, в частности, руководителем ЦОЗ Натальей Белинской.

Аналогичные просьбы – разобраться в ситуации и найти виновных в том, что медики УЗ остались без защиты – мы адресуем министру инфраструктуры Владиславу Криклию и министру здравоохранения Максиму Степанову, а также – руководству НАБУ. О реакции обоих министерств и правоохранителей непременно сообщим в следующих публикациях. Потому что считаем недопустимым, когда важнейшие решения, принятые на высших ступенях, решения, от которых без преувеличения зависят жизни людей, разбиваются о некомпетентность, халатность или коррупционные интересы исполнителей этих решений на местах.

OBOZREVATEL продолжит отслеживать эту тему до решению проблемы. Мы будем добиваться, чтобы медики получили то, что им обещали закупить еще три месяца назад и разберемся, почему на протяжении такого длительного времени, когда в стране бушует опасный вирус, врачи железнодорожных больниц оказались брошенными на произвол судьбы, и не стали ли работники ведомственных больниц железной дороги заложниками личных коррупционных интересов Натальи Белинской.