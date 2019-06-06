Копы убили мальчика под Киевом: вскрылись скандальные факты о следователях

В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком всплыли новые скандальные факты.
Речь идет о первых действиях следователей. В частности, руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук признал, что не были проведены несколько важнейших экспертиз, передает "Громадське ТБ".
Как выяснилось, следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.
Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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