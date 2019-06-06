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Копы убили мальчика под Киевом: вскрылись скандальные факты о следователях

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В деле об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком всплыли новые скандальные факты.

Речь идет о первых действиях следователей. В частности, руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук признал, что не были проведены несколько важнейших экспертиз, передает "Громадське ТБ".

Как выяснилось, следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

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Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: жена копа выступила с циничным заявлением

Копы убили мальчика под Киевом: вскрылись скандальные факты о следователях

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаКиев
Тег
Национальная полиция Украины
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Как говорится: с такими полицейскими и бандитов не надо ! А объяснения следователей - это вообще клоунада.
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