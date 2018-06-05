"Конец будет фатальный": с голодающим Сенцовым встретился адвокат

Адвокат незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе смог встретиться со своим подзащитным в понедельник, 4 июня.

Вместе с защитником, голодающего политзаключенного посетили режиссер-документалист Аскольд Куров и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, сообщает "Радио Свобода".

"Выглядит он в целом нормально, за ним следят врачи… Внутренние органы в порядке, находится в удовлетворительной форме. Постоянно осматривает врач в колонии… На 12-й день голодовки он сказал Олегу, что ему нужно колоть поддерживающий коктейль: прокапывают раз в два дня", – сказал Динзе.

По его словам, сейчас Сенцов находится в состоянии "на пике", и в любой момент может начаться отрицательная реакция организма.

"У каждого организма она наступает в разные сроки, но точно к 30-му дню произойдет. Когда такое случится, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако если он не перестанет и после этого отказываться от пищи, то конец будет фатальный. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега", – добавил адвокат.

В свою очередь Куров рассказал, что требования режиссера остаются прежними – освобождение политзаключенных. По словам режиссера, Сенцов сильно похудел, но выглядит неплохо.

Он подчеркнул, что политзаключенный вообще не знал ничего из последних новостей, в частности, о том, что другой политзаключенный – Александр Кольченко поддерживает его голодовку.

"Он сказал, что никого не призывает, не втягивает в голодовку, но солидарен с каждым, кто на это решается. Он ничего не знал про акции в свою поддержку. И когда я ему долго рассказывал о том, где и какие акции проходили и проходят, и о том, что это всемирное движение было в течение трех дней, конечно, он слушал с большим интересом. Это его поддерживает и вдохновляет", – добавил Куров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.