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13 декабря • обновлено в 14:35
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"На пользу врагу": в МВД рассказали, кому выгодно убийство Шеремета

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У следствия и полиции есть "круг неких лиц", которые могут подозреваться в том, что они выступали заказчиками убийства Павла Шеремета.

Об этом заявил в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Однако, по его словам, сейчас можно говорить исключительно о той информации, которую следствие готово предоставить и предоставило на брифинге 12 декабря.

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Варченко сказал, что сейчас не хочет "фантазировать" и обсуждать возможность причастности России к заказу убийства Шеремета, однако добавил:

"Подобные вещи идут на пользу государства-агрессора. Любой терроризм в Украине, любые незаконные действия в Украине, которые резонируют в украинском обществе, их всегда использует враг… Знаете, признак высшего класса качества работы спецслужб иностранного государства – сделать так, чтобы люди, которые вредят своему государству в пользу агрессора, этого даже не осознавали".

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Комментируя задержание подозреваемых в убийстве Шеремета, Варченко вспомнил о террористах-народовольцах, организовавших убийство российского царя Александра II.

При этом он уточнил, что его слова не нужно "накладывать на сегодняшних фигурантов".

"У нас было более чем достаточно исторических примеров, почему молодые люди прибегают к террористическим действиям. Молодые и красивые. И тоже потом люди всплескивают руками и говорят: Как так? Такое невозможно! Такие красивые девушки, как Софья Перовская или Вера Фигнер (члены организации "Народная воля". – Ред.) не должны совершать террористические акты", – отметил советник главы МВД.

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Подозреваемые в убийстве Шеремета: музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко и детский кардиохирург, волонтер Юлия Кузьменко

censor.net.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Убийство Павла Шеремета Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Юлия Кузьменко Андрей Антоненко (Riffmaster) Иван Варченко Павел Шеремет Яна Дугарь
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А Гондурасу это выгодно или нет?
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
Значит врагу это выгодно, а хватаете своих, это, чтобы враги боялись. Для чего растрындили с помощью этого клоуна булавоносца о виновности людей, виновность которых не доказана. Или это создание - есть высшый следователь и судья? Этой команде очень хочется обгадить майдан, АТО и волонтерство из-за того, что прятались от призыва и участия на майдане. Патологические трусы м предатели всегда обвиняют других.
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