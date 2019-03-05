Компанию украинского автомагната заподозрили в масштабной коррупционной схеме с "евробляхами"

ООО "Автомобильные интеллектуальные технологии" ( "АИТ") из окружения корпорации "УкрАвто" экс-нардепа Тариэла Васадзе, якобы заработало около 25 млн грн на "евробляхерах", которые растаможили автомобили в льготный период.

Об этом идет речь в материале журналиста Евгения Плинського, опубликованном в YouTube. По его словам, указанную сумму предприятие получило за период с 25 ноября 2018 по 22 февраля 2019, необоснованно подняв цены на въезд на таможенный пост "Столичный", территория которого принадлежит "АИТ".

"Сейчас "АИТ" берет 870 грн за въезд на пост и 150 грн за парковку. В общем 1020 гр. с каждого владельца авто. Эта цена является крупнейшей в Украине. Для сравнения, в Житомире такая услуга на местной таможне стоит 180 грн. В Чернигове – около 120", – раскрыл подробности журналист.

Тариэл Васадзе Цензор.НЕТ

Как рассказал журналист, "Столичный" является главным в столице в решении вопросов растаможки и 98% всех автомобилей проходят именно через этот пост. При этом, в 2017 году Антимонопольный комитет установил факт монополии компании "АИТ" на этом таможенном посту и неправомерность их тарифной политики. АМКУ выяснил, что "АИТ" нарушало законодательство, взимая плату с водителей не почасово, а за сутки за въезд.

"АМКУ тогда потребовал изменить подход к ценообразованию и установить почасовую оплату за пребывание на этой территории. И в Васадзе выполнили рекомендации АМКУ, установив адекватную плату в размере 10 грн в час и 60 грн – сутки", – пояснил Плинский.

"Но увидев количество "евроблях" и перспективу заработать, "АИТ" пошло на риск, проигнорировали требование АМКУ. Риск себя оправдал. Ребята заработали около 1 млн долларов. Но вот беда. АМКУ может начать новое расследование по этим фактам", – резюмировал он.

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