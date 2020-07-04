Командующий ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа не доволен десантными катерами типа "Кентавр".

В интервью "Радио Свободе" он заявил, что "Кентавры" не оправдали надежд по некоторым техническим параметрам.

"Но не скажу, что они плохие, тем более непригодные. Ждем устранения изготовителем недостатков и завершения испытаний этих двух ДШК типа "Кентавр" с тем, чтобы ввести их в состав флота", – сказал Неижпапа.

Он сообщил, что вскоре завод "Кузня на Рыбальском", который строил "Кентавров", сдаст седьмой малый бронированный артиллерийский катер "Гюрза". Уже в этом году будет спущен на воду еще и восьмой борт.

"Государство должно поддерживать отечественного производителя с тем, чтобы он, в свою очередь, мог сопровождать корабль на протяжении всего его жизненного цикла – от рождения до списания. В любом случае строительство и обслуживание отечественным предприятием выходит дешевле чем за рубежом", – добавил контр-адмирал.

Как писал OBOZREVATEL, 11 июня вместо Игоря Воронченко президент Украины назначил на должность командующего ВМС Алексея Неижпапу. С апреля 2020-го он был заместителем командующего Военно-Морских сил.