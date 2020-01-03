"Команду получил!" В сеть слили разговор Трубы о давлении на Гонтареву

В сети слили новую запись разговора, участие в котором принимает, предположительно, бывший директор ГБР Роман Труба. Речь идет об обысках в доме и на разных предприятиях бывшей главы НБУ Валериии Гонтаревой.
Собеседником Трубы, вероятно, выступает руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко. Запись появилась в Telegram-канале "Трубу прорвало". Разговор состоялся 5 сентября 2019 года.
"Удовиченко рассказывает Трубе "команды" по бывшей главе НБУ Гонтаревий. Речь о необходимости проведения обысков на различных предприятиях и дома в Гонтаревой", – поясняют запись в сети.
"Мы же получили обыски по делу о Гонтаревой, там где заявление Вани было. Там "Укроборонпром", предприятия-субъекты хозяйствования, которые подпадают под контракты. И место проживания Гонтаревой – там больше такое – тактико-психологическое... Я поставил вопрос оперативного сопровождения. Он меня набрал и сказал, что Б.А. на месте и все обеспечит, и попросил, чтобы вы набрали", – цитирует канал Удовиченко.
Далее якобы состоялся следующий диалог:
Труба: "А.Б." ?
Удовиченко: А.Б
Труба: Это по Гонтаревой?
Удовиченко: Да. Он команду получил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.
На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.
Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.
Также 3 декабря монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало за перезагрузку ГБР. Оно отправило в отставку Трубу и всех его заместителей.
24 декабря Зеленский подписал закон, предусматривающий увольнение директора ГБР Романа Трубы.
Временным главой ведомства была назначена народный депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.
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