"Команду получил!" В сеть слили разговор Трубы о давлении на Гонтареву

В сети слили новую запись разговора, участие в котором принимает, предположительно, бывший директор ГБР Роман Труба. Речь идет об обысках в доме и на разных предприятиях бывшей главы НБУ Валериии Гонтаревой.

Собеседником Трубы, вероятно, выступает руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко. Запись появилась в Telegram-канале "Трубу прорвало". Разговор состоялся 5 сентября 2019 года.

"Удовиченко рассказывает Трубе "команды" по бывшей главе НБУ Гонтаревий. Речь о необходимости проведения обысков на различных предприятиях и дома в Гонтаревой", – поясняют запись в сети.

"Мы же получили обыски по делу о Гонтаревой, там где заявление Вани было. Там "Укроборонпром", предприятия-субъекты хозяйствования, которые подпадают под контракты. И место проживания Гонтаревой – там больше такое – тактико-психологическое... Я поставил вопрос оперативного сопровождения. Он меня набрал и сказал, что Б.А. на месте и все обеспечит, и попросил, чтобы вы набрали", – цитирует канал Удовиченко.

Далее якобы состоялся следующий диалог:

Труба: "А.Б." ?

Удовиченко: А.Б

Труба: Это по Гонтаревой?

Удовиченко: Да. Он команду получил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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