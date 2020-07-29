Климкин предложил Беларуси выдать задержанных "вагнеровцев" Украине для суда
Наемники ЧВК Вагнер. Русский монитор
Бывший глава МИД Павел Климкин предложил, чтобы Беларусь выдала Украине задержанных наемников российской ЧВК Вагнера.
На своей странице в Facebook дипломат подчеркнул, что тех из них, кто воевал против украинцев на Донбассе, следовало бы судить в нашей стране.
"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами – это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали ли они на Донбассе. И если так, то требовал бы немедленной выдачи в Украину", – подчеркнул Климкин.
"Во-первых, им нужно организовать здесь показательный судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических заключенных и заложников", – добавил бывший министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ПВК Вагнера.
Всего в страну прибыли более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных "вагнеровцев" – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".