Климкин предложил Беларуси выдать задержанных "вагнеровцев" Украине для суда

Бывший глава МИД Павел Климкин предложил, чтобы Беларусь выдала Украине задержанных наемников российской ЧВК Вагнера.

На своей странице в Facebook дипломат подчеркнул, что тех из них, кто воевал против украинцев на Донбассе, следовало бы судить в нашей стране.

"В Минске задержали российских боевиков из ЧВК Вагнера. Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами – это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали ли они на Донбассе. И если так, то требовал бы немедленной выдачи в Украину", – подчеркнул Климкин.

"Во-первых, им нужно организовать здесь показательный судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических заключенных и заложников", – добавил бывший министр.

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