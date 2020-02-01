"Настоящий правдоруб!" В ВСУ тронули историей убитой на Донбассе защитницы

Убитая на Донбассе в субботу, 1 февраля, военный медик Клавдия Сытник была родом из поселка Зачепиловка на Харьковщине.

У женщины осталась дочь Юлия 2008 года рождения, а также папа, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

"Сегодня мы потеряли бойца... Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты", – сказано в сообщении.

Медика Клавдию Сытник убили на Донбассе facebook.com/93OMBr

Уточняется, что в это время участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда была убита женщина.

Сытник родилась 25 февраля 1986 года. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи.

Сытник вместе с дочерью facebook.com/93OMBr

В феврале 2017-го она была призвана на военную службу и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года перешла к 93-й ОМБр, когда бригада тренировалась на Яворивском полигоне.

"Она была откровенной и справедливой. Искренняя, конкретная, если правду, то в лоб! Настоящий правдоруб. За это ее и любили", – процитировали в бригаде друга погибшей Анатолия из ее родного поселка.

Медика Клавдию Сытник убили на Донбассе facebook.com/93OMBr

Как писал OBOZREVATEL, защищая независимость и территориальную целостность государства, свои жизни в первом месяце 2020 года отдали 14 героев.

Обстоятельства гибели трех из них пока не разглашаются. Самому младшему из погибших воинов навсегда останется 21, а самый старший отметил 48-летие. Большинство украинских героев в январе погибли от пуль вражеских снайперов.

В сети также назвали имена и показали фото бойцов, погибших за независимость Украины в борьбе с российскими оккупантами.

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