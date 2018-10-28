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Кибератаки России: эксперт назвал главную мишень в Украине

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Украине стоит серьезно озаботиться безопасностью своего киберпространства - в преддверии президентских выборов нужно ждать от Российской Федерации массированных хакерских атак.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Прокопенко. По его словам, удары будут нацелены на государственные объекты из категории критической инфраструктуры.

"Я думаю, что возможны акции, которые проходят в киберпространстве, но влияют на реальную жизнь, с целью посеять в стране хаос", - уточнил Прокопенко.

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Он считает, что наиболее вероятными являются хакерские атаки на государственные предприятия, на госучреждения, например министерства.

"С учетом того, что приближаются выборы, а эти предприятия обеспечивают жизни сотен тысяч людей - они являются интересной мишенью для атаки", - пояснил эксперт.

"Ну и конечно, я думаю, больше усилий будет направлено на информационные операции, то есть те же фейковые новости, которые будут разноситься и таким образом влиять на выбор украинцев", - подытожил Прокопенко.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран назвал главные цели российских хакеров в Украине.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVхакерыРоссийско-украинский конфликтВыборы президента Украины 2019
Персона
Сергей Прокопенко
Место
Украина
Объекты
выборы в УкраинеКибератакаКиберпреступность
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
СВЕЖАЯ ПОРЦИЯ ЛАПШИ НА УШИ
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Галицький Данило
Галицький Данило
Шо-то махонько алкашей запоребриковских поносит. Свежий стекломой занесли на 4-ый этаж?
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Галицький Данило
Галицький Данило
Галицький Данило, о нет, вижу ошибся, нет стекломоя! Поносят на сухую, зарабатывают.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
надо интернет в Украине отключить, придут российские хакеры. а там нет никого! они и сдохнут от досады!
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