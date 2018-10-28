Кибератаки России: эксперт назвал главную мишень в Украине

Украине стоит серьезно озаботиться безопасностью своего киберпространства - в преддверии президентских выборов нужно ждать от Российской Федерации массированных хакерских атак.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Cyberlab Сергей Прокопенко. По его словам, удары будут нацелены на государственные объекты из категории критической инфраструктуры.

"Я думаю, что возможны акции, которые проходят в киберпространстве, но влияют на реальную жизнь, с целью посеять в стране хаос", - уточнил Прокопенко.

Он считает, что наиболее вероятными являются хакерские атаки на государственные предприятия, на госучреждения, например министерства.

"С учетом того, что приближаются выборы, а эти предприятия обеспечивают жизни сотен тысяч людей - они являются интересной мишенью для атаки", - пояснил эксперт.

"Ну и конечно, я думаю, больше усилий будет направлено на информационные операции, то есть те же фейковые новости, которые будут разноситься и таким образом влиять на выбор украинцев", - подытожил Прокопенко.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по кибербезопасности Владимир Стыран назвал главные цели российских хакеров в Украине.

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