Катастрофа вертолета ВСУ: названы имена погибших

В катастрофе военного вертолета ВСУ Ми-8 в Ривненской области погибли: командир экипажа, командир 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор, капитан Василий Романюк и бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк.

Имена воинов опубликовала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Искренние соболезнования семьям четырех наших погибших военных. Во время учебно-тренировочного полета в Ривненской области разбился вертолет Ми-8. Четыре члена экипажа вместе с командиром 16 отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины погибли. Больно. Вечная память Игорю Мазепе, Павлу Дацюку, Владимиру Попенко, Василию Романюку", – написала она.

Ми-8 УНИАН

В свою очередь, пресс-служба Львовской ОГА сообщила, что 30 мая во Львовской области объявлено днем траура в связи с крушением Ми-8. Власти области рекомендуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспущены государственные флаги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в декабре 2018 года на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Тогда погиб летчик Александр Фоменко.

16 октября 2018 года в селе Уланов Винницкой области также потерпел крушение самолет Су-27, оба пилота погибли. Трагедия произошла во время международных учений "Чистое небо-2018".

В результате катастрофы погиб американский летчик Сет Неринг и заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" ВСУ Иван Петренко.

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