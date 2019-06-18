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Катастрофа MH17 на Донбассе: журналисты назвали новых подозреваемых

8.3тЧитать материал на украинском

Нидерландские журналисты назвали имена новых подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Перевод сюжета телеканала Nieuwsuur на своей странице в Facebook опубликовала блогер Светлана Самборская. Среди подозреваемых оказались россияне Сергей Мецкаев, Сергей Дубинский, Олег Поелатов, а также украинцы Иван Безъязыков и Дмитрий Куприян (причастность последнего нуждается в подтверждении).

Безъязыков, по данным журналистов, работал на Вооруженные силы Украины в 2014 году, но сотрудничал с сепаратистами.

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Крушение MH17

Крушение MH17

РБК-Украина

"Был допрошен украинской полицией в конце 2016 года, а затем арестован. Сейчас находится под судом в Украине", – сказано в материале.

По предварительным данным, летом 2014-го Безъязыков встречался с двумя россиянами, которые были связаны с перевозкой Бука из РФ в направлении места пуска.

Мецкаев – командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске, РФ. В 2014 году отправился с конвоем, который перевозил "Бук", сбивший MH17, из базы в Курсе, в район Миллерово, что недалеко от российско-украинской границы.

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Дубинский (позывной "Мрачный"). "был руководителем специальной российской разведывательной службы, которая была сформирована в начале июля 2014 года и активно участвовала в гибридной войне на востоке Украины".

Журналисты сообщают, что в его подразделении было около 300 человек. В прошлом подозреваемый служил в российской армии и участвовал в различных конфликтах, в частности, в Афганистане.

Поелатов (позывной "Гюрза) – российский офицер, был начальником разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Согласно перехваченных телефонных разговоров, утром 17 июля 2014-го он был отправлен на место пуска ракеты.

Катастрофа MH17 на Донбассе: журналисты назвали новых подозреваемых

Скрин видео

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Куприян (позывной "Батя") возглавлял пятое отделение спецслужбы российской разведки, которое, как установили журналисты, было задействовано в логистике операции.

Катастрофа MH17 на Донбассе: журналисты назвали новых подозреваемых

Скрин видео

"Он был признан виновным и признался, что был руководителем подразделения сепаратистов, ответственного за транспорт. Роль Куприана, связанная с MH17, не ясна, но, поскольку штаб-квартирой этого подразделения был офис транспортной компании, которой принадлежала платформа, которая перевозила "Бук", Куприан мог быть привлечен к перевозке", – говорится в материале.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Недавно международная следственная группа по делу катастрофы заявила, что вскоре будет готова объявить официальный список подозреваемых.

Самолет МН17 после крушения

Самолет МН17 после крушения

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет. Однако, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку. Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
Теги
УкраинаРоссияБоинг МН17разбился самолет
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А старые куда делись? Или уже все, не обвиняемые? Х*хлы, вы больны!!!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
дерьмо эти ваши нидерландские журналисты! то ли дело Колин Пауэлл, показал пробирку и устроил войну! учитесь.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Викентий Зееленфройндт, ещё не вечер, будет вам и белка, будет и свисток.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Итак,где ответы на вопросы:1.Почему был изменён маршрут и высота рейса?2.Почему не было закрыто небо в районе боевых действий?3.Где записи переговоров украинских диспетчеров?4.Где сами диспетчера?5.Почему малайская сторона не допущена до расследования и расшифровки черных ящиков?6.Где информация по движению ракеты,которая сбила Боинг и была отгружена в УССР ещё при СССР ?7.Как эта ракета могла оказаться на Буке,который "привезли" из России.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Федоров Федор, Эти вопросы никого не будут интересовать до тех пор, пока Нидерланды не решат наказать реальных виновных. А пока, они готовы наступить на собственное горло во имя интересов США. Подождём, может всё же человеческая гордость возьмёт верх?
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