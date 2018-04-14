Катастрофа MH17: эксперт разгромил ложь Лаврова

Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич по пунктам разобрал ложь главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о катастрофе MH17 на Донбассе.

Анализ заявлений Лаврова появился на странице Лукашевича в Facebook.

Первый обман главы российского МИД связан с допросом украинских диспетчеров. Лавров заявил, что ни одного из них не допросили.

"Диспетчеры были допрошены украинскими следователями (Украина входит в состав международной Объединенной следственной группы - JIT), данные переданы голландцам. Кроме того, переговоры диспетчеров с экипажем МН17 были опубликованы в промежуточном отчете Совета по безопасности Нидерландов (DSB) еще 9 сентября 2014 года и носят исчерпывающий характер", - ответил Лукашевич.

Неправдой, подчеркнул эксперт, является и заявление Лаврова о том, что "украинские данные радиолокационного наблюдения не получены следователями".

Лукашевич объяснил, что Украина передала следствию первичные радиолокационные данные военного радара, что подтвердили сами голландцы 28 сентября 2016 года.

Также эксперт рассказал Лаврову, почему Украина не закрыла свое воздушное пространство.

"Совместная следственная группа (JIT) занимается криминальным (уголовным) расследованием, и вопрос закрытия воздушного пространства вне ее компетенции", - сказал Лукашевич.

Он напомнил главе российского МИД, что Россия заявляет о содействовании следствию, но по факту не отвечает на запросы и не предоставляет данные.

"Россия не предоставили данные ни с одного своего военного радара, которые там (в приграничной районе) были; Россия не ответила ни на один запрос по местонахождению своих "Буков" в момент трагедии, а также ни на один запрос по персоналиям, которые могут быть причастны к принятию решения на его передислокацию летом 2014 года, к организации его транспортировки к украинской границе и далее, и его применению", - написал Лукашевич.

Как сообщал "Обозреватель", экспертиза опровергла ключевую версию России по авиакатастрофе MH17.