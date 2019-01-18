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Карпаты накрыла мощная лавина: стало известно о последствиях

1.2тЧитать материал на украинском

В пятницу, 18 января, в Карпатах сошла лавина и заблокировала движение авто на дороге.

ЧП произошло на участке дороги Н-09 на Закарпатье, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"В Закарпатской области 18 января, около 4:00, на автодороге Н-09 "Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов", 152 км (в селе Деловое Раховского района) сошла лавина, которая полностью перекрыла движение транспорта", — сказано в сообщении.

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Отмечается, что объем сошедшей лавины — 300-350 куб. м, высота снега на дороге — около 2 м, длина — около 30 м. На данный момент ведется ликвидация снежных завалов.

"С 6:20 движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме", — добавили в ведомстве.

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Кроме того, водителей предупредили, что наблюдаются осадки в виде дождя в Закарпатской и Ровенской областях, в Черниговской и Одесской — местами туман, на остальной территории без осадков. Состояние покрытия на трассах государственного значения в большинстве областей мокрое, заснеженное, в Днепропетровской и Одесской областях местами гололедица.

Как сообщал OBOZREVATEL, на горе Ай-Петри в аннексированном Крыму сошло несколько лавин.

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