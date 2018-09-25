Как выглядит Армянск после экокатастрофы: опубликовано видео

Некоторые жители Армянска в аннексированном Крыму до сих пор продолжают жаловаться на самочувствие после выбросов кислоты, о которых стало известно в конце августа.

Журналисты сняли видео, чтобы показать нынешнюю ситуацию в городе, передает "Крым.Реалии". На первый взгляд, жизнь в Армянске вошла в привычное русло. Однако видны последствия недавней катастрофы.

"Несколько дней нормально дышится. Голова болит, давление. Вчера под вечер вообще голова кружилась. Парацетамол, Валидол, Лизиноприл – это от давления, Анальгин. Вот это я стандартно ношу с собой. По три таблетки я в день выпиваю", - рассказала женщина.

Еще одна жительница Армянска рассказала, что неприятный запах на улице остался. У людей пропал урожай, деревья пожелтели, у многих испортилась мебель.

"Уверенности нет никакой. От чего это все произошло – тоже никто ничего не знает. Достоверной информации нет", – отметила она.

Жители утверждают, что подобных выбросов раньше не было, хотя "кислота всегда была". "Всегда приезжаем и чувствуем это. Даже когда не было выбросов, всегда чувствовался этот запах и привкус", – рассказали в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армянске рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в этот раз все гораздо серьезнее.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.

13 сентября ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на самочувстви

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.