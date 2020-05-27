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27 мая • обновлено в 13:21
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Как сообщники террористов попадают на обмен пленными: раскрыты вопиющие детали

1.7т
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В украинской стороны нет определенных критериев для формирования списков на обмен пленными с представителями ОРДЛО, это якобы делают спонтанно.

Об этом говорится в материале "УП". Расследователи отмечают, что часто в списки попадают сообщники террористов, и называют их имена.

В частности, отмечается, что в начале войны на Донбассе, в 2014-2015 годах, в списки СБУ попадали преимущественно военнослужащие, которых пленили боевики. Вскоре, когда боевые действия стали менее интенсивными, в списках увеличилось гражданских с проукраинской позицией.

Обмен пленными

Обмен пленными

В то же время подчеркивается, что параллельно в ОРДЛО задерживали людей, которых оккупационные власти подозревали в других преступлениях – это убийства, изнасилования, кражи и т. д.

По словам родственников заложников, находящихся на оккупированных Россией территориях, больше всего их волнует обмен 16 апреля 2020 года. Ведь тогда боевики отдали Украине двух военных и 18 гражданских.

"Заметьте, никто из чиновников не встретил освобожденных даже после обсервации. И все потому, что на Банковой понимают: среди них большинство – люди, не связанные с конфликтом или же вообще сообщники боевиков", – сказала жена одного из гражданских заложников Татьяна Матюшенко.

Например, издание отмечает, что одним из таких освобожденных при обмене 29 декабря 2019 года был 40-летний житель Донецка Евгений Бражников.

"Его фамилия в списке СБУ "на обмен" удивляла многих, ведь он в свое время сотрудничал с сепаратистами и был задержан своими же", – говорится в сообщении.

Кроме этого, утверждают расследованы, среди освобожденных в декабре прошлого года было еще несколько заложников, действия которых на неподконтрольных территориях "должны были бы заинтересовать украинских правоохранителей".

Среди них – Владимир Бурцев, которого СБУ разыскивала еще с 2015 года по обвинению в терроризме. А также Виталий Аникимов и Александр Данильченко, которые, по данным бывших заложников, сотрудничали с боевиками "Л/ДНР".

"О каждом из указанных граждан Украины мы спросили у СБУ, однако в службе отказались комментировать даже, существуют ли отдельные производства", – констатируют расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что работа по освобождению пленных с территорий России и "Л/ДНР" продлится до тех пор, пока последний заключенный не окажется дома.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
обмен военнопленные ОРДЛО террористы "ДНР"
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