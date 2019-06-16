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"Как делается пропаганда": кремлевские СМИ попались на очередной лжи

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Новость о критике Бундестагом Ангелы Меркель из-за "слишком жесткой" политики по отношению к России – это очередной фейк.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный блогер Рустем Адагамов. В частности, объяснил он, подобные заявления звучали только от одного депутата немецкого парламента.

"Как делается пропаганда": кремлевские СМИ попались на очередной лжи

"В таких случаях надо всегда смотреть, кто делает такие заявления, и всё становится на свои места. Грегор Гизи бывший председатель СЕПГ — партии коммунистов ГДР, давний кремлевский подпевала. В 1990-м году пытался вывезти из ГДР партийные деньги (известная сделка "Путник") на сумму более 50 млн евро (в пересчете из марок), за что чуть не загремел в тюрьму после объединения Германии", – уточнил блогер.

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Он также напомнил, что Гизи является последовательным критиком политики США и НАТО, а также публично поддерживал аннексию Крыма Россией.

"Одним словом, налицо весь набор заграничного дружбана Кремля, там других и не бывает. Когда все это знаешь, понятен и мотив заявления депутата, и его цена", – подытожил Адагамов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия начинает проигрывать информационную войну против Украины. Но несмотря на это, кремлевские СМИ и публичные лица продолжают озвучивать все новые фейки.

  • Одиозный Владимир Жириновский заявил, что Украина – это "партизанский отряд" и единственный для нее способ стать государством – это войти в состав РФ.

  • Главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждает, что все страны, где "ущемляют российский язык", деградируют.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о "необандеровцах" которые, якобы, регулярно маршируют по Киеву.

  • А в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" Харьков в очередной раз попытались назвать "русским городом".

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Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Темы
Фейки российских СМИроссийская пропаганда
Персона
Рустем Адагамов
Место
Россия
Теги
Россия - страна-агрессорпропаганда
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"В воскресенье, 16 июня, в Россию отправляются семь депутатов германского бундестага из германо-российской группы парламентариев. В ее составе - представители всех шести парламентских фракций. Немецкая делегация будет находиться в России всю следующую неделю до 21 июня. Запланированы встречи в Москве и Калуге". Сообщает DW - о программе поездки и различном отношении ее участников к России и санкциям против РФ.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, А недоноску Адагамову нужно почаще читать инопрессу, желательно в оригинале.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, В беседе с корреспондентом DW Шлунд сказал, что едет в Россию с "большими позитивными ожиданиями". Он, как и несколько других немецких политиков, был на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Его порадовали, заявил Шлунд, "позитивные сигналы" со стороны министра экономики ФРГ и премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии, один из которых ратовал за отмену санкций против России,
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не дождетесь
не дождетесь
В Германии нет понятия "чуть не загремел". Это не Украина. Виноват-накажут.
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Очередной блохер вытряс свою живность на страницы "Обсоса"...
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