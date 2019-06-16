"Как делается пропаганда": кремлевские СМИ попались на очередной лжи

Новость о критике Бундестагом Ангелы Меркель из-за "слишком жесткой" политики по отношению к России – это очередной фейк.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный блогер Рустем Адагамов. В частности, объяснил он, подобные заявления звучали только от одного депутата немецкого парламента.

"В таких случаях надо всегда смотреть, кто делает такие заявления, и всё становится на свои места. Грегор Гизи бывший председатель СЕПГ — партии коммунистов ГДР, давний кремлевский подпевала. В 1990-м году пытался вывезти из ГДР партийные деньги (известная сделка "Путник") на сумму более 50 млн евро (в пересчете из марок), за что чуть не загремел в тюрьму после объединения Германии", – уточнил блогер.

Он также напомнил, что Гизи является последовательным критиком политики США и НАТО, а также публично поддерживал аннексию Крыма Россией.

"Одним словом, налицо весь набор заграничного дружбана Кремля, там других и не бывает. Когда все это знаешь, понятен и мотив заявления депутата, и его цена", – подытожил Адагамов.

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