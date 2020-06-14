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14 июня • обновлено в 14:44
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Как "Азов" освобождал Мариуполь: в сети вспомнили историческое видео

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В сети вспомнили об исторических кадрах освобождения города Мариуполя от российских захватчиков 13 июня 2014 года.

Эту операцию тогда провел полк "Азов". Видео с ее фрагментами по случаю шестой годовщины событий опубликовали на YouTube-канале hromadske (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Освобождение Мариуполя "Азовом"

Освобождение Мариуполя "Азовом"

Скриншот видео

Напомним, что главный центр дислокации террористов в Мариуполе находился в местном ПТУ. Однако силы АТО полностью выбили их оттуда. В зачистке города принимали участие 150 бойцов "Азова", а также подразделения Нацгвардии и воины "Днепра-1". Военные ВСУ в это время охраняли блокпосты вокруг Мариуполя.

Во время боев четверо украинских защитников получили ранения. Что касается оккупантов, то они понесли потери в количестве пяти человек убитыми, много из них получили ранения.

Освобождение Мариуполя "Азовом"

Освобождение Мариуполя "Азовом"

Скриншот видео

Освобождение Мариуполя "Азовом"

Освобождение Мариуполя "Азовом"

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL,14 июня прошло шесть лет со дня, когда российские террористы сбили украинский самолет Ил-76 в небе над Луганском. В результате трагедии тогда погибли 49 защитников – 9 членов экипажа и 40 воинов-десантников.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
АТО на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Мариуполь
Тег
"Азов"
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