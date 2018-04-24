Javelin на Донбассе: военный указал на неожиданный нюанс

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin не будет поступать в части на линии соприкосновения на Донбассе.

"Американские Javelin не будут поступать в части на линии соприкосновения. Они будут находиться на вооружении тех частей, которые запланированы на выдвижение в район боевых действий для уничтожения наступательных группировок противник, если он будет идти в наступление", – об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил военный эксперт, почетный председатель ОО "Украинский легион", полковник запаса Святослав Стеценко.

В других случаях Javelin "будут находиться на определенных местах хранения, в учебных центрах, но в частях и подразделениях на линии соприкосновения их не будет", говорит военный эксперт.

На вопрос, приняты ли уже американские противотанковые комплексы на вооружение украинской армии, Стеценко ответил: "Мне не известно, но я думаю, что нет, поскольку, если бы они уже были в Украине, то об этом знали бы уже все СМИ".

Как ранее сообщал "Обозреватель", технические характеристики американской противотанковой системы Javelin не дают возможности для обстрелов любых позиций, в том числе и оккупированных территорий.