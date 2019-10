История с убийством лидера и ИГИЛ: найден "русский след"

В спецоперации военнослужащих США в Сирии, в результате которой был ликвидирован лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, вероятно, есть намек на "русский след". Ведь реальную основу ИГИЛ составляют бывшие высшие офицеры иракской армии и функционеры саддамовской партии "БААС", которые учились в Москве.

Об этом заявил журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в 2015 году записывал интервью с бывшим полковником ФСБ, который намекал, что ИГИЛ была создана при участии его патронов.

По его словам, несмотря на то, что официальной информации об убийстве американскими спецназовцами Delta Force лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади до сих пор нет, эта новость уже взорвала сеть. Вместе с тем президент США Дональд Трамп уже пообещал выступить с мощным заявлением через некоторое время. Однако пока общую картинку о случившемся можно составить из нескольких источников: "определенных сирийских представителей, которые сообщили об этом иракцам с иранцами, и высокопоставленного американского военного".

Убийство лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади: найдено "русский ​​​​​ след"

"Иракская разведка отслеживала Аль-Багдади в районе Идлиба, на позициях формирования, близкого к Аль-Кайеды. Лидера "Даиш" (так местные называют "Исламское государство") вычислили севернее Идлиба. Спецотряд на нескольких вертолетах высадился на локации ночью. В результате рейда Аль-Багдади и две его жены погибли, вероятно, взорвали пояса смертников, которые носили на себе 24/7. После ухода спецназовцев американская авиация нанесла удар по точке, где все это произошло. Говорят, чтобы не сделать ее местом паломничества", — пишет журналист.

Он подчеркнул, что турецких союзников об операции в Идлибе якобы не сообщали. А Абу Бакр Аль-Багдади стал во главе ИГИЛ случайно, ведь до войны в Ираке вообще был малозаметной фигурой в религиозном движении.

Геолокация дома, где жил Абу Бакр аль-Багдади

"В 2004 году попал в американский фильтрационный лагерь "Букка" у города Умм-Каср на юге Ирака. Впоследствии, его отпустили. По другим данным, это случилось в 2009 году. Охранникам он запомнился тем, что перед увольнением сказал им: "See you in New York!", увидимся в Нью-Йорке", — добавил Цаплиенко.

По словам военкора, военные успехи "Исламского государства" в 2014-м связывают именно с Аль-Багдади. Однако, подчеркивает журналист, не исключено, что он был лишь подставной фигурой.

"Ведь есть многочисленные свидетельства о том, что реальную основу ИГИЛ составляли бывшие высшие офицеры иракской армии и функционеры саддамовской партии "БААС", которые учились в Москве. В 2015 году я записывал интервью с бывшим полковником ФСБ, намекал на то, что ИГИЛ было создан при участии его патронов. Ну, что же, ждем заявление Трампа и на видео спецоперации", — подытожил Цаплиенко.

Как собщал OBOZREVATEL, военнослужащие США в Сирии провели спецоперацию, в результате которой лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован. По данным журналистов Bloomberg, самопровозглашенный "халиф" взорвал себя поясом смертника в Идлибе.

