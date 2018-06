"Интервенция России": Волкер сделал громкое заявление по Донбассу

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросу Украины Курт Волкер лично убедился, что военные действия на Донбассе стали следствием российской интервенции.

"Я увидел во время моей последней поездки, что на востоке Украины идет война в горячей фазе, которая привела к разрушительному и упадочному гуманитарному кризису. Ко всему этому привела интервенция России", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Волкер заявил, что США поддерживают введение миротворческой миссии ООН на восток Украины.

"Мы продолжаем поддерживать миротворческую миссию с мандатом ООН для содействия осуществлению Минских соглашений, но предложение России в отношении "сил защиты" ОБСЕ является неудачным", – отметил спецпредставитель Госдепа США.

