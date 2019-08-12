"Им труба!" В деле Зайцевой и Дронова наметился неожиданный поворот

В деле виновников смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова появились новые подробности. Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что женщина была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. В полицию напишут заявление о экспертах, которые не смогли этого определить.

Об этом сообщила журналист Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook. По ее словам, ранее спецалисты заявляли, что для установления того, принимала ли Зайцева наркотические средства, им нужно знать количество опиатов (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Помните экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые из двух раз не смогли определить находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения? Так вот, им труба", – написала она.

Зайцева и Дронов

Журналистка отметила, что представитель потерпевших Лариса Матвеева будет инициировать против них уголовное производство, основой которого станет заключение психиатра-нарколога, доктора медицинских наук Бориса Михайлова.

"Он изучил документы дела и заявил, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. И для определения этого не нужно знать количество опиатов – достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ в Украине не существует", – объяснила Доцяк.

По ее словам, позиция Матвеевой заключается в том, что эксперты должны быть уволены из-за некомпетентности, а если действовали умышленно – понести уголовную ответственность.

"Обращение в полицию Матвеева напишет на днях", – подытожила журналистка.

Заключение Facebook Татьяны Доцяк

Заключение Facebook Татьяны Доцяк

Заключение Facebook Татьяны Доцяк

Заключение Facebook Татьяны Доцяк

Заключение Facebook Татьяны Доцяк

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