"Хуже, чем КГБ": правозащитники требуют отставки руководства НАБУ и САП

Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины политически мотивированы, сопровождаются пропагандистской кампанией и "вбросами" в публичную сферу данных негласных следственных мероприятий. Это является грубым нарушением украинского законодательства и международных стандартов прав человека, передает портал "Права людини".

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявили известные правозащитники Евгений Захаров из Харьковской правозащитной группы, Уполномоченный Президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс. Также они сделали официальное обращение к директору НАБУ А.Сытнику и руководителю САП Н.Холодницкому с требованием объективно расследовать факты политического преследования, незаконные действия работников НАБУ и САП, а также – отставки руководителей антикоррупционных органов.

Так, по мнению правозащитников, три дела НАБУ против народного депутата Георгия Логвинского являются политически мотивированными. Это подтверждается результатами анализа, проведенного экспертами Харьковской правозащитной группы. Также, по словам правозащитников, неправдивая информация, которую распространяет Антикоррупционное бюро, вредит репутации не только отдельных людей, но и государственных органов и в целом страны, в частности – на международном уровне. В дальнейшем, эта информация активно используется Российской Федерацией для влияния на Совет Европы и другие международные структуры.

"Когда при Советском Союзе КГБ преследовало диссидентов и правозащитников, мы все это видели еще тогда. Теперь у нас ситуация, когда НАБУ просто злоупотребляет законом, а контроля за ними просто нет", - сравнил методы работы антикоррупционных органов с приемами КГБ Евгений Захаров.

В свою очередь, Мустафа Джемилев подтвердил, что сфальсифицированные против Логвинского данные активно используются страной-агрессором в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"НАБУ подбрасывает материалы нашему врагу по дискредитации активных наших людей, которые защищают национальные интересы нашей страны", - заявил Джемилев.

Евгений Захаров подчеркнул, что незаконные действия Национального антикоррупционного бюро происходят при попустительстве Антикоррупционной прокуратуры, а руководители НАБУ и САП игнорируют обращения правозащитников. Поэтому в дальнейшем они будут обращаться в международные организации, чтобы прекратить практику нарушения законов и прав человека антикоррупционными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование по факту незаконной фиксации Национальным антикоррупционным бюро разговора Романа Насирова с его адвокатами, что является вмешательством в деятельность защитника.