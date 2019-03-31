Хотел взорвать: в Чернигове произошло ЧП из-за выборов

В Чернигове полиция получила угрозы взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter, неизвестный мужчина заявил, что подорвет штабы в случае непрекращение подкупа избирателей.

Представители Национальной полиции и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам.

twitter.com/MVS_UA

#Чернігів: о 12:10 до поліції зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про те, що у випадку неприпинення підкупу виборців о 13:00 він підірве штаби одного із кандидатів. Нацполіція та ДСНС проводять перевірки за вказаними адресами #новини #МВС #вибори2019 pic.twitter.com/BZhgV4f68T — МВС України (@MVS_UA) 31 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что полиции удалось задержать злоумышленника.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал