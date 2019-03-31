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Хотел взорвать: в Чернигове произошло ЧП из-за выборов

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В Чернигове полиция получила угрозы взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter, неизвестный мужчина заявил, что подорвет штабы в случае непрекращение подкупа избирателей.

Представители Национальной полиции и ГСЧС проводят проверки по указанным адресам.

Хотел взорвать: в Чернигове произошло ЧП из-за выборов

twitter.com/MVS_UA

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Черниговщине на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что полиции удалось задержать злоумышленника.

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Место
УкраинаЧернигов
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