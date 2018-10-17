Грохот и выстрелы: появились новые видео ЧП в Керчи

В сети опубликовали видео, на которых зафиксированы моменты взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Сильный грохот удалось заснять на автомобильный регистратор. Соответствующий ролик публикует "Рен.ТВ". Кроме того, Telegram-канале Mash показал видео, которое сняли непосредственно студенты колледжа.

"Страшное видео: взрыв, а затем стрельба. Момент убийства 18 человек в политехническом колледже в Керчи. Слышно, как раздаются выстрелы, с небольшой задержкой для перезарядки ружья", – сказано в описании.

Студент третьего курса Юрий Керпек сообщил "НТВ", что перед взрывом не заметил ничего подозрительного.

"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв, в результате чего погибли 18 человек, около 50 пострадали. Известно, что перед этим были слышны звуки выстрелов.

Один из подозреваемых был найден мертвым. По предварительным данным, второй "стрелок" заходил в колледж в одной одежде, однако переоделся перед нападением. В сети показали первое видео с места ЧП. По некоторым данным, преступник ворвался в здание колледжа и пытался захватить заложников.