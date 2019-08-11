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Готовится к вторжению? Россия утроила количество войск в Крыму

1.1т Читать материал на украинском

По данным Службы внешней разведки Эстонии, Россия почти утроила свою военную численность в оккупированном Крыму с момента аннексии в 2014 году.

Москва стянула большое количество военной техники, готовясь к новому вторжению в Украину, пишет Washington Examiner.

"Цель укрепления сил – разместить российские подразделения и технику для возможных наступательных операций вглубь Украины в случае более широкой конфронтации и эффективно предотвратить прибытие международной помощи в страну", – говорится в отчете Международной безопасности и Эстонии за 2019 год.

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В докладе говорится, что Россия увеличила численность своих войск в Крыму с 12 500 до 31 500 в период между 2014 и 2018 годами. Бронетехника увеличилась с 92 до 583, а артиллерийские системы выросли с 24 до 162. Количество самолетов увеличилось почти в шесть раз, с 22 до 122. Российский военно-морской флот также значительно увеличил свое – с 27 до 78.

Отмечается, что Эстония, расположенная в Балтийском регионе Европы, находится на переднем крае борьбы с российской агрессией. Эстонские чиновники отмечают, что Россия нападает на их страну с помощью дезинформационных атак и пропаганды.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма

Отмечается, что еще в 2007 году Эстония стала жертвой масштабной кибератаки, которая временно парализовала банки, СМИ и правительственные учреждения. Эстония обвиняла Россию в нападениях, хотя прямое участие Кремля не доказано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали подтверждение участия военных Черноморского флота России в аннексии Крыма в 2014 году.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Эстония
Теги
Крым Россия
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Уже шестой год пошел как хохлятские СМИ периодически сообщают о скором вторжении российских войск. Уже завтра об этом уже никто не вспомнит
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CARGO 100
CARGO 100
От Зеленского требуют выставить счет Монголии на 10 миллиардов долларов. Такая петиция опубликована на сайте украинского президента. Автор петиции вспомнил про события 1240 года. Тогда ханская орда осадила Киев, впоследствии город был разрушен.
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Макарский Александр
Макарский Александр
СВР Эстонии! Это писец! Звучит,типа, як ВМФ Украины. Дальше можно не читать
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