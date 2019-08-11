Готовится к вторжению? Россия утроила количество войск в Крыму

По данным Службы внешней разведки Эстонии, Россия почти утроила свою военную численность в оккупированном Крыму с момента аннексии в 2014 году.

Москва стянула большое количество военной техники, готовясь к новому вторжению в Украину, пишет Washington Examiner.

"Цель укрепления сил – разместить российские подразделения и технику для возможных наступательных операций вглубь Украины в случае более широкой конфронтации и эффективно предотвратить прибытие международной помощи в страну", – говорится в отчете Международной безопасности и Эстонии за 2019 год.

В докладе говорится, что Россия увеличила численность своих войск в Крыму с 12 500 до 31 500 в период между 2014 и 2018 годами. Бронетехника увеличилась с 92 до 583, а артиллерийские системы выросли с 24 до 162. Количество самолетов увеличилось почти в шесть раз, с 22 до 122. Российский военно-морской флот также значительно увеличил свое – с 27 до 78.

Отмечается, что Эстония, расположенная в Балтийском регионе Европы, находится на переднем крае борьбы с российской агрессией. Эстонские чиновники отмечают, что Россия нападает на их страну с помощью дезинформационных атак и пропаганды.

Оккупация Крыма

Отмечается, что еще в 2007 году Эстония стала жертвой масштабной кибератаки, которая временно парализовала банки, СМИ и правительственные учреждения. Эстония обвиняла Россию в нападениях, хотя прямое участие Кремля не доказано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали подтверждение участия военных Черноморского флота России в аннексии Крыма в 2014 году.

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