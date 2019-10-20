Готовил масштабный теракт: на Черкасщине поймали химика-шпиона из России

В городе Умань Черкасской области правоохранители задержали гражданина России Леонида Харитонова, который готовил взрывчатку для подрыва местного военного аэродрома.

Задержанный – ученый-химик из Санкт-Петербурга, который приехал в Украину около трех лет назад. Он женился на украинке Виктории Панченко и получил вид на жительство, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как отметили журналисты, россиянин готовил диверсию, которая по масштабам могла бы сравниться с взрывами на военных складах в Ичне, Балаклее и Калиновке.

Леонид Харитонов Скрин видео

Правоохранители заинтересовались мужчиной после семейной ссоры, когда Харитонов бросился на жену с топором в руках. Об инциденте полиции рассказала сама женщина.

Как оказалось, причиной их конфликта стало то, что россиянин не нашел дома свой справочник по химии.

Жена россиянина Скрин видео

Вскоре к расследованию привлекли контрразведку, в доме Харитонова установили скрытые камеры.

Это позволило собрать необходимую доказательную базу. Так, мужчина изготавливал опасное взрыввещество, кодовыми словами передавал информацию по телефону с российским номером и обсуждал детали диверсии.

Также правоохранители зафиксировали такой разговор мужчины: "Падлы го*нистые... Только ты повернешься, оно тебе нож в спину... Вот такие они твари. Они все такие. Все, все. Все без исключения, сто процентов. Сто и ноль-ноль-ноль. Они все с*ки. Вот стоишь в очереди, а за тобой дедок стоит, ф*шист недобитый, белобрысый такой, ну, чисто, к*ратель!"

Харитонов за изготовлением взрывчатки Скрин видео

В результате шпиона задержали, а в доме провели обыск. У гражданина РФ изъяли взрывоопасное вещество, которое находилось в обычных на вид сигаретах на месте фильтра.

Вещество было значительно опаснее тротила, хотя и было изготовлено химиком в домашних условиях. Сигареты, как выяснили украинские правоохранители, служили только детонатором для еще более мощной взрывчатки.

Также под матратцем он хранил 490 тысяч российских рублей, а после совершения запланированного теракта хотел улететь в Гонконг.

Леонид Харитонов Скрин видео

Журналисты добавили, что попробовали купить в обычных супермаркетах необходимые для изготовления смертельного взрыввещества компоненты.

Все они находятся в открытом доступе. На приобретение трех основных ушло 139, 220 и 28 гривен.

Скрин видео

Отметим, 8 августа СБУ сообщала, что в Черкасской области был задержан гражданин Российской Федерации, который готовил диверсию на стратегическом объекте ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре текущего года стало известно, что военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России. Украинскому гранатометчику поручили осуществить взрыв в воинской части.

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