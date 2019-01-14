Госизмена: министру обороны времен Януковича объявили подозрение

Экс-министру обороны Украины Дмитрию Саламатину объявлено подозрение в госизмене в интересах России, а также в совершении других преступлений.

Генеральный прокурор Юрий Луценко на странице в Facebook написал, что бывшего министра также подозревают в участии в составе преступной организации президента-беглеца Виктора Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Кроме того, он подозревается в подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение страны из мировых рынков оружия в пользу РФ.

"Только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", государственным предприятием "Антонов" и государственным предприятием "СВТФ "Прогресс" и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на 560 млн. долларов США", — отметил Луценко.

Дмитрий Саламатин vaodesa.mil.gov.ua

Напомним, Дмитрий Саламатин переехал из России в Украину в 1999 году, а гражданство получил в 2004-м.

Уже в 2006 году он стал депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а в 2010-м Янукович назначил его главой "Укрспецэкспорта" (с 2011 года — "Укроборонпрома").

С 7февраля по 24 декабря 2012 года Саламатин был министром обороны, а уже 25 декабря 2012 года назначен советником Януковича.

Саламатин сбежал в Россию в 2013 году.

Как писал OBOZREVATEL, недавно суд принял скандальное решение в деле против соратника Януковича, экс-губернатора Черкасс Сергея Тулуба.

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